Greizer mit fünf Projekten bei Jugend forscht

Schüler aus Greiz wollen es erneut wissen: Mit fünf Projekten nehmen sie am Wettbewerb Jugend forscht teil.

Betreut durch Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Greiz (AGG), haben sich Kinder und Jugendliche vom Ulf-Merbold-Gymnasium, von der Grundschule Pohlitz und der Lessing-Grundschule beworben. Zudem unterstützen die Greizer ein Projekt der Oberschule Neumark. Am 15. Januar war Anmeldeschluss, bis kurz davor wurde an der Bewerbung gefeilt.

„Zum siebenten Mal in Folge sind wir bei Jugend forscht dabei“, sagt Mathias Thiel stolz. Der AGG-Chef muss beim Gedanken an die Premiere schmunzeln: „Damals haben wir gedacht, wir wären Helden, weil wir im Regionalwettbewerb einen zweiten Platz bekommen haben.“ Inzwischen durften Schüler viermal am Landesausscheid teilnehmen, Konrad Thiel hat es sogar bis zum Bundeswettbewerb geschafft. Chancen rechnet Mathias Thiel den Projekten auch diesmal aus. „Unser Ziel ist es, jedes Mal mindestens einen zum Landeswettbewerb schicken zu können“, sagt der Greizer. Bundesausscheid wäre das Bonbon.

Über die Projekte

Der Merkurtransit am 11. November 2019, als der Planet an der Sonne vorüber zog, ist Kern eines Projekts. Beim Eintritt vor die Sonnenscheibe sieht man einen Tropfen. Ellenor Petzold, Finja Klopfstein, Ernestine Schulz und Hannes Geßner gehen nun der Frage nach: Täuschung oder nicht? Die Sonne steht im Sommer hoch, im Winter tief. Aber wie sieht es in der Zwischenzeit aus? Alina Anne Immisch fotografierte über ein Jahr den Sonnenverlauf und daraus entstand ein Analemma, die Sonnen-Acht am Himmel.

Der hellste Stern am Himmel Sirius hat einen Begleiter, der 10.000 Mal lichtschwächer ist. Oli Legl und Neele Drechsler versuchten monatelang, den Begleiter zu fotografieren. Es ist ihnen gelungen und mit dem Projekt sind sie dabei.

Mathias Thiel in der Jury

Mikrometeoriten, die uns auf den Kopf fallen, damit startet Marleen Otto. Obwohl sie im Nanometerbereich geforscht hat, hat es etwas mit dem All zu tun. Das Projekt befindet sich im ersten Jahr und wird über weitere vier Jahre fortgesetzt.

Emmily Grunnert und Konrad Thiel gehen ebenfalls an den Start. Der Barnards-Pfeilstern soll mit 111 km/s auf uns zufliegen. Bewegt er sich wirklich so schnell und wenn ja, auf uns zu? Sie haben das untersucht.

Frieda Müller aus Sachsen ist zudem dabei. Sie zeigt anhand von Versuchen, wie Mondkrater entstehen und vergleicht sie mit den Profilen der wahren Krater.

Am 27. und 28. Februar findet im Kulturhaus Rositz der Regionalwettbewerb statt. Mathias Thiel ist einer der Juroren im Bereich Geo- und Raumwissenschaften. „Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Platz ich vergeben würde“ gesteht er.

Am 28. Februar ab 12 Uhr haben Interessierte Gelegenheit, die Schülerarbeiten anzuschauen.