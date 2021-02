Greizer mit Punzenhammer und Kupferblech

Kunstspengler René Berger hat in der Reichenbacher Straße in Greiz seine Werkstatt. Aus Metallplatten fertigt er originäre Reliefs und Skulpturen. Er ist einer von wenigen in Deutschland, die dieser Kunst nachgehen.

Wenn René Berger in seiner Werkstatt verschwindet, ist es manchmal stundenlang still, wenn er über seinen Entwürfen brütet. Der Gas- und Wasserinstallateur hat eine Leidenschaft, die recht selten ist in Deutschland. Er hat sich der Kunstspenglerei verschrieben. Der 64-Jährige treibt mit seinem Bunsenhammer Formen in Metallplatten aus Kupfer, Messing oder Aluminium. Das ist kaum zu überhören. Rhythmisch ertönen die Hammerschläge in seiner Werkstatt in der Reichenbacher Straße in Greiz. Wie durch Zauberhand formt er aus einer Aluminiumplatte einen Fisch. Maul, Körper, Flossen bilden sich mit jedem Hammerschlag deutlicher ab.„Zuerst zeichne ich die Form auf der Platte vor und graviere sie mit einem spitzen Punzenhammer.