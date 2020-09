Hochbetagte Greizer tollen wild herum

Die Greizer Tierheimleiterin Elke Becker (r.) und Petra Ernst spielen mit den Hunden, die in der Seniorenresidenz in Langenbuch leben.

„Alte Hunde will doch keiner. Da haben wir so gut wie keine Vermittlungschance. Traurig, aber wahr“, sagt Elke Becker. Die Greizer Tierheimleiterin hat in den letzten Jahren etliche hochbetagte Hunde betreut und nur selten ein Zuhause für sie gefunden. „Ein Tierheim ist aber eigentlich nur eine Übergangslösung. Ein alter Hund blockiert einen Platz bei uns auf ewig“, erklärt sie das Dilemma, in dem sie steckt. Oder vielmehr steckte, denn gemeinsam mit Petra Ernst aus Langenbuch im Saale-Orla-Kreis hat sie eine Lösung gefunden.