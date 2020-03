Greizer Papiermacher engagieren sich für die Umwelt

Für die Revierförsterin Bärbel Ruder war es eine super Nachricht, als ihr Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) mitteilte, dass die Mitarbeiter der Papierfabrik Koehler Greiz Bäume pflanzen wollten.

Gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt sollte eine Fläche aufgeforstet werden, die im vorigen Jahr vom Sturm völlig zerstört und vom Borkenkäfer befallen worden war. Der Greizer Koehler-Group- Geschäftsführer Udo Hollbach machte sich mit zwölf Mitarbeitern und Schulze auf den Weg zur 0,6 Hektar großen Aufforstungsfläche an der Bildhausstraße.

Nach einer kurzen Einweisung, in der Bärbel und Sarah Ruder erklärten, wie die Forstpflanzen fachgerecht gepflanzt werden, begaben sich die freiwilligen Helfer an die vorher mit Stäben markierten Pflanzreihen. Mit großem Elan bewältigten sie die ungewohnte Aufgabe, an einem Tag 200 Weißtannen, gleich viele Rotbuchen, 100 Bergahorn und 15 Vogelkirschen möglichst fachgerecht in die Erde zu bringen.

Mischwald ist die Zukunft

„Die Zukunft unserer Forstreviere liegt in der Anpflanzung von Mischbeständen, die bekanntlich weniger anfällig sind bezüglich Klimaveränderungen und Schädlingsbefall als die bisherigen reinen Fichtenmonokulturen. Die Vogelkirschen haben wir für die Vögel und Insekten gepflanzt. Das von der Koehler Paper Group gesponserte Pflanzgut hat uns die Baumschule Zech in Hirschbach geliefert“, erklärt die Revierförsterin. „Die Papiermacher unseres Unternehmens setzen voll auf Nachhaltigkeit. Das ist für uns nicht nur Programm , sondern für jeden auch Herzenssache.

Obwohl wir in unserem Greizer Betrieb das Papier ausschließlich aus Altpapier produzieren, wird letztendlich zur Papierproduktion Holz benötigt. Mit dieser Aktion wollen wir einen Beitrag für unsere Umwelt leisten“, betont Hollbach.

Einsatz für die Umwelt mit Spaßfaktor

„Es ist ein gutes Gefühl, etwas für die Natur zu tun. Außerdem hat es für mich als Betriebselektriker im Schichtbetrieb noch etwas Gutes, in dem man Kollegen trifft, die man bisher noch nicht gekannt hat“, sagt Robert Meyer. Für Karl Lindner, einer der beiden teilnehmenden Auszubildenden war diese Arbeit ebenfalls Neuland. „Als wir gefragt wurden, ob wir mitmachen möchten, war das für uns selbstverständlich, einfach der Umwelt zuliebe“, erklärte der Jugendliche.

Am Ende waren sich alle einig, dass ihr Einsatz für die Umwelt auch richtig Spaß gemacht hat. In vielen Gesprächen konnten Fragen und Wissenslücken über die Forstwirtschaft und die vielschichtigen Prozesse in der Natur von den Forstfachleuten beantwortet werden.