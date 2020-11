Greizer Park präsentiert sich im bunten Herbstgewand

In leuchtend bunten Farben präsentiert sich der Herbst bei Sonnenschein im Fürstlich Greizer Park. Er lädt in den nächsten Tagen zu einem ganz besonders reizvollen Spaziergang durch das 50 Hektar große Areal zwischen dem Elsterufer und dem Parkteich samt Schwanenhäuschen ein.

Greiz. Buntes Laub lädt zum Spaziergang an der Elster ein.

In leuchtend bunten Farben präsentiert sich der Herbst bei Sonnenschein im Fürstlich Greizer Park. Er lädt in den nächsten Tagen zu einem ganz besonders reizvollen Spaziergang durch das ungefähr 50 Hektar große Areal zwischen dem Elsterufer und dem Parkteich samt Schwanenhäuschen (im Bild) ein. Die Ursprünge des Greizer Parks liegen in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Ab circa 1800 erfolgte dann die Umgestaltung zum Garten nach englischem Vorbild.