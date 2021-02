Greizer Pfarrer lässt Glocken mit Handy läuten

Pfarrer Christian Colditz hat seine Kirche in Greiz Pohlitz voll vernetzt. Über Laptops und das Mischpult werden Kameras und Tontechnik für die Live-Übertragung des Gottesdienstes gesteuert.

Greiz-Pohlitz. Kirchgemeinde sendet live Gottesdienste in sozialen Medien. Gotteshaus ist digital vernetzt

Wenn der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Greiz-Pohlitz sein Handy in der Hand hat, vertreibt er sich damit nicht die Zeit, sondern läutet vielleicht gerade die Glocken, schaut auf den Dienstplan der ehrenamtlichen Mitarbeiter oder steuert die Beleuchtung in seiner Kirche.„In der letzten Zeit ist die Digitalisierung unserer Kirche vorangeschritten“, sagt Pfarrer Christian Colditz. Und das sei nicht nur wegen Corona und der Kontaktbeschränkungen so.