Greizer Politiker freuen sich über mehr Geld vom Land

Die Ankündigung, dass das Land Thüringen in Zukunft den Kommunen mehr Geld zur Verfügung stellen will, hat laut Pressemitteilung sowohl bei Christian Tischner (CDU) als auch bei Stephan Marek (SPD) für große Freude gesorgt.

Insgesamt sollen für die Gemeinden, Städte und Landkreise rund 200 Millionen Euro mehr im Landeshaushalt zur Verfügung stehen. Die Summe setzt sich zusammen aus einer Erhöhung der Schlüsselmasse um 100 Millionen Euro, weiteren 80 Millionen Euro als nicht rückzahlbaren Ausgleich für entgangene Gewerbesteuerausfälle, jeweils fünf Millionen für Kur- und Erholungsorte sowie weiteren zehn Millionen zur Finanzierung des Kulturlastenausgleichs.

„Die zusätzlichen 100 Millionen Euro verschaffen Gemeinderäten und Bürgermeistern Freiraum zum Gestalten“, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Tischner. Kreistage, Gemeinde- und Stadträte könnten frei entscheiden, welche Schule oder Straße im Ort saniert und welches kulturelle Angebote für die Bürger gefördert werde. Die Zusage der Minderheitsregierung sei hart erkämpft: „Immerhin hat es die Minderheitsregierung in sechs Jahren ihrer Regierung diesen Etatposten lediglich um insgesamt 30 Millionen Euro erhöht. Das war gerade mal der Inflationsausgleich und schon lange nicht mehr auskömmlich.“ 2022 solle dann ein neuer Kommunale Finanzausgleich in Kraft treten. Weiterhin sei „auf Druck der Unionsseite“ in den Gesprächen vereinbart worden, 20 Millionen Euro zusätzlich für Bildung und Digitalisierung zur Verfügung zu stellen.

Stephan Marek, Fraktionsvorsitzender der SPD im Greizer Stadtrat, schreibt in seiner Mitteilung von zusätzlich bis zu 993.000 Euro für die Stadt Greiz im Jahr 2021. Die SPD-Landtagsfraktion habe sich in der Koalition dafür eingesetzt, diese Coronahilfen ohne Zweckbindung und ohne Spitzabrechnung auszureichen. „Die Pandemie wird auch mit einem möglichen Impfstoff noch weit ins Jahr 2021 Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben“, so Marek. „Wir stehen in der Verantwortung, alles dafür zu tun, dass diese Auswirkungen so wenig wie möglich bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu spüren sind. Die Kommunale Finanzgarantie ist das einzige Instrument, das den Kommunen dies ermöglicht und mit diesem ersten Ansatz ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung aus Erfurt an die Kommunen gesendet worden.“