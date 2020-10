„Das könnte unser bisher größter Erfolg werden“, lautet der euphorische Kommentar von Mathias Thiel.

Der Vorsitzendes der Astronomischen Gesellschaft Greiz freut sich, dass er aus zahlreichen Bewerbern ausgewählt wurde und so im Juni nächsten Jahres das von ihm am Ulf-Merbold-Gymnasium betreute Projekt „Bestimmung der Sonnenentfernung“ vorstellen darf.

Der Greizer ist damit einer von 400 Lehrkräften aus ganz Europa, die Gelegenheit haben, ihre Arbeit zu präsentieren. Sie werden beim Nationalen Festival an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe über ihre Projekte sprechen. Die Veranstaltung der gemeinnützigen Bildungsinitiative „Science on Stage Deutschland“ gilt als größte Ideenbörse für Lehrkräfte aus den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Beim Festival werden elf Lehrkräfte gekürt, die Deutschland im März 2022 auf dem Europäischen „Science on Stage Festival“ in Prag vertreten werden. Thiel hat also die Chance, mit dem Greizer Projekt Schule zu machen – und zwar europaweit.

Ein alter Menschheitstraum

Die Bestimmung der Sonnenentfernung war ein alter Menschheitstraum. Grundlage des Projektes ist es, nachzuvollziehen, wie Aristarch vor 2000 Jahren versuchte, die Entfernung der Sonne zu bestimmen. Dafür bilden einfache, zur damaligen Zeit verwendete Geräte die Basis. Die heutigen Ergebnisse werden dann mit denen von Aristarch verglichen, die Fehlerquellen ermittelt.

Der zweite Teil ist die Bestimmung der Sonnenentfernung mit Hilfe des Merkurtransits vom 9. Mai 2016. So können die Schüler beweisen, ob das Bestimmen der Sonnenentfernung mit heutigen amateurtechnischen Geräten möglich und welche Genauigkeit erreichbar ist.

Über „Science on Stage“

„Science on Stage“ bietet mit Europas größtem Lehrerfestival, Workshops und Fortbildungen Lehrkräften naturwissenschaftlicher Unterrichtsfächer eine Bühne, ihre besten Unterrichtsprojekte gemeinsam zu präsentieren und voneinander zu lernen. Die Initiative besteht seit 2003 und erreiche 100.000 Lehrkräfte in über 30 Ländern.