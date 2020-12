Greizer Schauspieler mimt dubiosen Umweltschützer

Greiz. Sebastian Schwarz spielt in der ARD-Anwaltsserie „Falk“ mit. Zu sehen ist die Folge am Dienstag.

Der in Greiz geborene Schauspieler Sebastian Schwarz wird am Dienstag, 15. Dezember, in einer Rolle als dubioser Umweltschützer in der ARD-Anwaltserie „Falk“ mitspielen.

In der Serie „Falk“ ist Sebastian Schwarz in der Gastrolle des „Lars Warner“ zu sehen. Inhalt: Falk (Fritz Karl) schnuppert in dieser Folge die frische Landluft, obwohl „zurück zur Natur“ so gar nicht Falks Façon entspricht. Das Ehepaar Warner (Jasmin Schwiers und Sebastian Schwarz) will Klemens Pilz (Jürgen Rißmann), den Vorsitzenden einer Umweltschutz-Vereinigung, verklagen.

Gleich neben einem Naturschutzgebiet ist ein Windpark in Planung, der tausenden Vögeln das Leben kosten könnte – und Pilz unternimmt nichts. Für die Warners ist klar: Hier ist Bestechung im Spiel. Demonstrativ knallen sie Falk eine geschredderte Taube auf den Schreibtisch, doch der smarte Anwalt hat so seine Zweifel.

Theater-, Kino- und TV-Rollen

Sebastian Schwarz wurde 1984 in Greiz geboren. Von 2005 bis 2008 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Während seines Studiums stand er bereits auf zahlreichen Theater-Bühnen, unter anderem am Deutschen Theater Berlin als Danton in „Dantons Tod“. Seit 2008 ist er festes Ensemblemitglied der Schaubühne in Berlin, wo er in Stücken wie Friedrich Hebbels „Nibelungen“ als Siegfried oder „Stück Plastik“ in der Rolle des Serge Haulupa zu sehen ist.

Sein Kinodebüt gab er 2007 mit dem für den Max-Ophüls-Preis nominierten Film „Polska Love Serenade“. Darauf folgten etliche TV-Auftritte. In der ARD-Primetime-Serie „Frau Temme sucht das Glück“ war er als Frank Weber in einer der Hauptrollen zu sehen. Die Deutsche Akademie für Film und Fernsehen nominierte ihn 2017 für seine Darstellung des Frank Weber in der Kategorie „Beste Nebenrolle“.

Die Sendung „Falk – Kampf gegen Windmühlen“ ist am Dienstag, 15. Dezember, ab 20.15 Uhr im ARD-Fernsehen oder in der Mediathek zu sehen.