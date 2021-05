Greizer Schlossbrücke wird instand gesetzt

Die Greizer Schlossbrücke wird wegen Schäden an der Bausubstanz saniert. Die gesperrte Treppe allerdings wird nicht Teil der Sanierungsarbeiten sein.

Greiz. Eine Million Euro sind für die Baumaßnahme veranschlagt.

2022 und 2023 plant die Thüringer Landesregierung gemeinsam mit der Stadt Greiz Baumaßnahmen an der Brücke, auf der die Bundesstraße 94 in der Schlossstadt die Weiße Elster quert.

Keine Lärmschutzmaßnahme

Die geplante Instandsetzung des Bauwerkes diene der Beseitigung von baulichen Mängeln, teilt die Thüringer Landesregierung auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Dirk Bergner (FDP) mit.

Aktive Lärmschutzmaßnahmen seien nicht Bestandteil dieser Instandsetzungsmaßnahme. Rechtliche Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen ergeben sich nach Auskunft der Landesregierung nur beim Neubau oder der wesentlichen Änderung einer Straße, wenn dadurch die Grenzwerte für Lärmimmissionen überschritten werden. Hier soll jedoch im Bestand gebaut werden.

Der genehmigte Instandsetzungsentwurf müsse von der Thüringer Straßenbauverwaltung nun noch mit der Stadt abgestimmt werden.

Behoben werden sollen während der Baumaßnahme Schäden am Brückenbauwerk, die sowohl im Zuständigkeitsbereich der Thüringer Straßenbauverwaltung als auch an Bauteilen in Baulast der Stadt lägen.

Klar sei jedoch jetzt schon, dass die seit Jahren gesperrte Treppenanlage im Zuge dieser Baumaßnahme weder ertüchtigt noch zurück gebaut wird. Die Landesregierung verweist darauf, dass sich die gesperrte Treppenanlage vollumfänglich in Baulast der Stadt befindet.

Einwohner sind informiert

Bergners Frage, welche Art Lärmschutz angewandt werden soll, wenn ein baulicher nicht erfolgt, beantwortete die Landesregierung so: „In der Ortsdurchfahrt Greiz erfolgen Lärmsanierungsmaßnahmen in Form einer Mitfinanzierung von Lärmschutzfenstern (passiver Lärmschutz). Dabei handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Baulastträgers. Für die entsprechenden Gebäude sind die Beurteilungspegel berechnet worden und die betroffenen Eigentümer sind informiert. Soweit bisher Interesse bekundet wurde, erfolgte die Umsetzung des passiven Lärmschutzes.“

Grenzwerte überschritten

Die Höhe der Gesamtkosten für die Lärmsanierungsmaßnahmen stünde noch nicht fest, heißt es weiter. Weiteren Interessenten könnten Anträge stellen. Voraussetzung für eine Bewilligung ist, dass die entsprechenden Lärmgrenzwerte überschritten werden. Um diese ermitteln zu lassen, sollten sich die Bürger mit der Straßenbauverwaltung in Verbindung setzen.

Für die Brücken-Baumaßnahme in Greiz wird eine Million Euro veranschlagt. 400.000 Euro hat die Thüringer Straßenbauverwaltung für das kommende Jahr zur Verfügung, 600.000 Euro für 2023.