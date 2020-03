Greiz. Lionsclub in Greiz übergibt Gutscheine an Schüler

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Schüler basteln Friedensplakate

Der Greizer Lions Club hatte in der Vergangenheit zu diesem Wettbewerb die Kinder Greizer Schulen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren aufgerufen. Ihnen wurde damit Gelegenheit gegeben, ihre Gefühle bezüglich des Themas Frieden kreativ auszudrücken und damit weiteren Menschen an ihren Vorstellungen teilhaben zu lassen. Die von den Schülern gestalteten Plakate des Wettbewerbs 2018/19, der als Corina Gutmann-Ehrenpreis ausgelobt war, wurden dem Distrikt in Weimar übergeben und von einer Jury bewertet.

Alljährlich beteiligen sich etwa 350.000 Kinder aus 65 Ländern am Friedensplakatwettbewerb der Lions International. Das Siegerplakat des gesamtdeutschen Wettbewerbs nimmt an der internationalen Auswahl der 24 besten Plakate teil. Die Freude war groß, als die Vize-Präsidentin des Greizer Lions Club, Ivonne Zscherper, und das Vorstandsmitglied Sven Heisig die Ehrungen vornahmen. Den ersten Platz belegte Lina Tauro. Die Schülerin des Greizer Gymnasiums konnte sich über eine Urkunde und einen Gutschein des Papier-und Schreibwarengeschäfts Gerlinde Tischendorf in Höhe von 75 Euro freuen. Zu den ersten Gratulanten gehörte auch ihre Kunstlehrerin Heike Seifert. Marie Hirsch und Adina Karis von der Lessingregelschule belegten jeweils einen zweiten Platz. Beide erhielten einen 50-Euro-Gutschein. Über dieses erfolgreiche Abschneiden freute sich natürlich auch ihre Kunstlehrerin Andrea Baldauf. Die Urkunde und den Gutschein über 25 Euro für den 3. Platz bekam Lilly Krahnert von der Regelschule Greiz-Pohlitz überreicht. Zu den ersten Gratulanten gehörte ebenfalls ihr Kunstlehrer Tino Rex. Der Greizer Lions Club möchte auch in diesem Jahr die Schüler der Greizer Schulen aufrufen, am Friedensplakatwettbewerb teilzunehmen. Zu gegebener Zeit erhalten die jeweiligen Schulleitungen die Teilnahmebedingungen.