Greizer Schüler wollen wieder Kröten retten

Wie notwendig die Arbeit der Greizer Lessingschüler und ihrer Helfer ist, erkennt man schnell.

Während des Fototermins anlässlich des Aufbaus des Krötenzaunes an der Straße zwischen Mohlsdorf und Greiz rasen Autos und Lkw in kurzen Abständen vorbei und werden trotz der aufgestellten Krötenwanderungsschilder nur unmerklich langsamer.

Damit darunter nicht die Kröten, Molche und Frösche leiden müssen, die auch wegen der warmen Temperaturen schon in den nächsten Wochen vom Wald auf der einen Seite der Straße zum Laichplatz am Teich auf der anderen ziehen, werden sie in dieser Zeit in Eimern gefangen, die beim kleinen Arbeitseinsatz aufgestellt wurden. Zweimal täglich, einmal früh und einmal am Abend, werden sie eingesammelt und auf die andere Straßenseite getragen.

Diese Schilder warnen in den nächsten Wochen die Autofahrer auf der Straße. Foto: Tobias Schubert

Im dritten Jahr, also seit 2018, gibt es diese Aktion bereits, die auch dazu führte, dass sich die Bildungseinrichtung nun für den Titel Umweltschule bewirbt. Über diesen Zeitraum sei sie sogar noch gewachsen, wie die Lehrerin Ina Neubert sagt. Während beispielsweise die Zehntklässler den Zaunaufbau übernahmen, sind vor allem die Sechst- bis Neuntklässler für das Einsammeln zuständig. Unterstützt werden sie dabei von Eltern, Lehrern, ehemaligen Schülern und sogar ehemaligen Schulmitarbeitern.

„Ich bin total begeistert von dem Einsatz der Schüler und der anderen Helfer“, freute sich Neubert über das nicht selbstverständliche Engagement. Doch sie habe auch eine wichtige Bitte, betonte sie. Gerade weil es zum Teil kaum Platz zum Ausweichen am Straßenrand gebe und die Arbeiten zu einer Zeit mit vielleicht schlechtem Licht stattfinden müssten, sei es wichtig, dass Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Greiz und Mohlsdorf in den nächsten Wochen vielleicht etwas mehr auf die Geschwindigkeit achteten, um die Helfer nicht zu gefährden.

Neben dem Amphibienschutz setzen sich die Schüler der Lessingregelschule auch bei anderen Projekten für den Naturschutz ein. So wird beispielsweise auf Mülltrennung geachtet.