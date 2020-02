Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Schüler zeigen Film und Tanz

Auch in diesem Schuljahr förderte das Kulturagentenprogramm wieder spannende Projekte am Ulf-Merbold-Gymnasium, wie nun die Lehrerin Heike Seifert berichtet.

So gestalteten beispielsweise unter dem Titel „Bewegte Bilder“ die Gruppen Tanz und Video während der Projektwoche am Gymnasium eine Aktion. Mehrere Tanzchoreografien wurden von den Schülern mit dem Tanzlehrer Sebastian Richter, den Lehrerinnen Kerstin Figura und Sandra Pönitz erarbeitet. Zudem entstanden mit der Unterstützung des Medienpädagogen Kevin Meinel bei Seifert mit Schülern der Klassen sieben insgesamt drei Videos.

Auftritt der Tanzgruppe beim Frühlingskonzert

Anschließend wurden drei Choreografien und ein Film für die Schulgemeinschaft der Klassen fünf bis sieben in der Aula dem Publikum gezeigt. Bei darauf folgenden Tag der offenen Tür in der Bildungseinrichtung konnte man die beide Aktionen zudem vielen Lehrern, Eltern, Schülern und künftigen Fünftklässlern präsentieren. Dafür hatte man den Kunstraum extra in ein Kino verwandelt. Zudem wurde der Film auch noch einmal in einer Pause, sozusagen als Schulkinopause, gezeigt.

Doch auch für die Tänzer soll die Arbeit nicht umsonst gewesen sei: Zum Frühlingskonzert wollen die Tänzer mit einem Programmteil in der Vogtlandhalle vor Schülern, Lehrern und Eltern auftreten.

Insgesamt lernten die Schüler der Gruppe Video II innerhalb der Projektwoche die Gestaltungsmittel des Filmes kennen, übten den Umgang mit den neuen iPads der Schule und Stativen, erlernten sehr schnell den Aufbau und die Anwendung der notwendigen Computerprogramme und entwickelten ein Storyboard für die Geschichte. Die Tänzer erprobten vorgegebene Schritte und entwickelten daraus eigene Choreografien. Sie besuchten an zwei Tagen die Tanzschule Richter in Gera.