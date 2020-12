Greizer Sommerpalais hat nun eigene App

Von Tina Puff

Greiz. Es ist wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Denn seit dem Fest verfügt das Sommerpalais in

Greiz über eine eigene App. Weltweit und rund um die Uhr ist das historische Gebäude im Fürstlich

Greizer Park nun erlebbar - auch dann, wenn es Corona bedingt geschlossen bleiben muss.

Der Besucher wird von der Anwendungssoftware - die kostenfrei heruntergeladen werden kann - im

wahrsten Sinne des Wortes an die Hand genommen und durch das Sommerpalais geführt. In 19

Kapiteln und gut 30 Minuten erfährt der Gast alles Wissenswerte über das kleine Schloss, einem

Beispiel für den Frühklassizismus im mitteldeutschen Raum.

Alle Zimmer und Räumlichkeiten werden vorgestellt und besprochen. Kurzweilige Erklärungen zur

Geschichte, Entstehung und den jeweiligen Besonderheiten geben Einblick in so manches vielleicht

noch Unentdeckte. "Wir wollen die Neugierde wecken. Jemand, der sich die App angeschaut hat,

kommt uns vielleicht dann auch besuchen, um es live und in echt zu sehen", sagt Eva-Maria von

Máriássy, Leiterin des Sommerpalais.

Die App, die es für Andriod und IOS gibt, ist selbsterklärend. Entweder man klickt sich über eine Karte

in den entsprechenden Raum oder Etage oder man nutzt die Liste und klickt sich durch. "Auf der App

wird nur das Sommerpalais besprochen. Auf einzelne Ausstellungen können wir nicht eingehen.

Diese wechseln zu schnell und eine Dauerausstellung haben wir nicht", sagt Eva-Maria von Máriássy.

Aber nicht nur die App gehört zur technischen Neuerung des Museums. Für die Besucher liegen

unter anderem auch die Audio-Guides bereit, die aber aufgrund der Hygieneverordnungen und dem

derzeitigen Lockdown nicht eingesetzt werden dürfen. Diese wurden zum Teil neu besprochen - wie

zum Beispiel eine Tour für Erwachsene. Die erste Tour, die bereits 2019 für Kinder entstand, ist

weiterhin abrufbar.

Eva-Maria von Máriássy rechnet nicht damit, dass das Museum als bald wieder öffnet. Auch wenn die

erste Ausstellung 2021 erst am 27. Februar starten soll, Eva-Maria von Máriássy ist pessimistisch. "In

Sachsen, unserem unmittelbaren Nachbarn, steht schon heute fest, dass die Museen bis Ende

Februar 2021 geschlossen blieben. Ich glaube somit nicht, dass wir unsere Ausstellung 'Höfische

Gärten und Gewächse' im Rahmen der Bundesgartenschau 2021 pünktlich am 27. Februar eröffnen

können. Vorbereiten werden wir sie aber natürlich."

Mit dieser Ausstellung könne man dann auch die neuinstallierte und programmierte Tonanlage in

Betrieb nehmen, so Máriássy. Das Soundsystem wurde im Rahmen "Neustart Kultur" angeschafft,

ein milliardenschweres Rettungs- und Zukunftsprogramm der Bundesregierung für den Kultur- und

Medienbereich welches unter anderem pandemiebedingte Investitionen und Projekte verschiedener

Kultursparten fördert.

Máriássy erklärt freudig, dass man nun Veranstaltungen auch ins Freie legen könne. Mit dem neuen

Soundsystem bestehend aus Mikrofon und Lautsprecher könne man überall gut verstanden werden.

Selbst im Gartensaal gebe es nun keine störende Nebenakustik mehr. "Die alte Technik konnte dies

nicht leisten."