Greizer SPD-Fraktionschef ist aus der Partei ausgetreten

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Greizer Stadtrat, Andreas Hemmann, ist aus der Partei ausgetreten.

Hemmann bestätigte auf Nachfrage der Redaktion, dass er kein Mitglied der SPD mehr ist. Zu den Gründen für den Austritt wollte er sich allerdings nicht äußern. Der ehemalige Greizer Bürgermeister bleibe aber Mitglied der Fraktionen von Stadtrat und Kreistag Greiz. „Es gibt in jeder Fraktion Mitglieder, die parteilos sind“, so Hemmann. Er habe natürlich gefragt, ob die Sozialdemokraten weiter an seiner Mitarbeit interessiert seien.

„Ich bedaure das sehr“, sagt Heike Taubert zu seinem Parteiaustritt. Die Chefin des SPD-Kreisverbandes Greiz erinnert daran, dass Andreas Hemmann als Greizer Bürgermeister viele Jahre gut gewirkt habe. In der Kreistagsfraktion, der Taubert angehört, seien Parteilose immer willkommen. Sie freue sich, dass Hemmann die Fraktion weiter unterstützen will.

„Natürlich ist das bedauerlich“, sagt auch Stephan Marek. Der Chef des Greizer SPD-Ortsvereins betont aber, dass sich durch den Parteiaustritt von Andreas Hemmann an der „engen und vertrauensvollen“ Zusammenarbeit der Mitglieder in seiner Fraktion nichts ändern werde. „Es geht nicht um Parteizugehörigkeit, sondern um die Sache“, betont er.