Greizer Stadträte geben 1300 Euro für „Sekt in the City“

Greiz. Die Stadtratsfraktion CDU/Gemeinsam für Greiz spendet für die Einkaufsnacht in der nächsten Woche.

Die Greizer Stadträte der Fraktion CDU/Gemeinsam für Greiz unterstützen die Shoppingnacht „Sekt in the City“ am 3. September mit einer Spende von 1300 Euro an die Organisatoren des traditionellen Shopping-Events. Das schreibt die Fraktion nun in einer Pressemitteilung an die OTZ-Redaktion.

„Damit wollen wir geschlossen ein Zeichen setzen, dass wir hinter den ansässigen Einzelhändlern und Gewerbetreibenden gerade nach den vergangenen schwierigen Monaten stehen und sie aktiv unterstützen“, wird in der Mitteilung aus einer Erklärung der 13 Fraktionsmitglieder zitiert.

Werbemaßnahmen abfedern

Die Stadt und die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) führen die Veranstaltung gemeinsam durch. Die Stadt könne in diesem Fall einmalig auf die Sondernutzungsgebühren verzichten, habe der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) in der vergangenen Stadtratssitzung informiert.

Um die Zuschüsse zu den Werbemaßnahmen abzufedern, die von den Händlern getragen werden müssen, könne die Spende der Stadträte eingesetzt werden, so die Fraktionsmitglieder laut Mitteilung.

Die zustehende Aufwandsentschädigung eines Monats stellen die Stadträte der CDU/Gemeinsam für Greiz deswegen nun für die Einkaufsnacht zur Verfügung.