Die jüngste Sitzung des Stadtrates in Greiz musste abgebrochen werden, da zu viele Abgeordnete fehlten.

Greiz. Die Stadtrat in Greiz soll nun am 4. Mai einen Haushalt für das laufende Jahr beschließen. Die jüngste Sitzung war abgebrochen worden.

Greizer Stadtrat tagt nun am 4. Mai

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Stadtrat tagt nun am 4. Mai

Der Stadtrat der Stadt Greiz soll nun am 4. Mai, 18 Uhr, im großen Saal der Vogtlandhalle den Haushalt beschließen.

Da der Stadtrat in der jüngsten Sitzung am 22. April wegen mangelnder Anwesenheit beschlussunfähig war, kann die Beschlussfähigkeit nach § 36 Abs. 2 ThürKO hergestellt werden. Danach ist der Stadtrat ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienen beschlussfähig, wenn er nach Beschlussunfähigkeit wegen mangelnder Anwesenheit in der ersten Sitzung zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen wird.

Die Sitzung am 22. April war unverzüglich wieder beendet worden, weil nicht genügend Stadträte anwesend waren. Die Fraktionen der Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA) und der AfD fehlten komplett.

Neben dem Haushalt steht zudem die Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes auf der Tagesordnung.

Sitzungsabbruch in Greiz: Von hausgemachten Debakel bis Boykott

Nächster Versuch für Haushalt gescheitert: Streit um Sitzungsabbruch im Stadtrat Greiz