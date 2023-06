Greizer Tennisspieler laden zum Schnuppertag ein

Greiz. Beim „Fast-Learning-Day“ können Einsteiger beim Tennisclub TC Blau-Weiß Greiz in Rekordzeit das Tennisspielen lernen.

Die Herrenmannschaft des Tennisclubs TC Blau-Weiß Greiz hat in der Thüringer Verbandsliga am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg einfahren können. Gegen die Gastgeber vom Altenburger TC konnten sich die Greizer einen verdienten 4:2-Auswärtserfolg sichern. Die Greizer liegen nach fünf Spielen und vier Punkten damit auf Rang sechs und können durch einen Punktgewinn im letzten Saisonspiel am 10. September bei der Spielgemeinschaft Neustadt-Pößneck den Klassenerhalt perfekt machen. Diesen verpasst hat das Greizer Herren 30-Team in der Thüringer Oberliga. Im letzten Saisonspiel mussten sich die Greizer mit 2:7 den bereits feststehenden Landesmeistern vom USV Jena geschlagen geben. Im Tabellenmittelfeld der Oberliga beendet die Greizer Damenmannschaft ihre Punktspielsaison. Die letztjährigen Landesmeisterinnen kamen zu einem 3:3-Unentschieden gegen die Gastgeberinnen vom TC Weimar.

Um Tennis-Interessierten die Möglichkeit zu geben, selbst zum Schläger zu greifen, führt der Greizer Tennisclub sogenannte „Fast-Learning-Days“ durch. Bei diesem kostenfreien Schnuppertag können Einsteiger schnell das Tennisspielen erlernen. In dem etwa dreistündigen Gruppenkurs werden von geschulten Tennis-Trainern Schläge, Spielformen und Trainingsmethoden vermittelt. Der erste Fast-Learning-Day findet am Samstag, 8. Juli, ab 10 Uhr, statt.

Anmelden bis 6. Juli im Internet unter www.tennis-people.com