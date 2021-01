Greizer Testlabor verzehnfacht Tagesleistung

Im Frühjahr ging Mike Reinhöfer, Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des Greizer Testlabors der Dianovis GmbH, noch davon aus, mit seinem Team täglich maximal 200 Tests auswerten zu können. Kurz zuvor, am 2. März, war hier ein Pößnecker als erster Thüringer positiv auf das Virus getestet wurden.

Heute analysieren im einstigen Multifunktionsgebäude auf dem Gelände des Greizer Krankenhauses 15 Labormitarbeiter der molekulardiagnostischen Abteilung des Labors bis zu 2000 Corona-Tests aus ganz Thüringen am Tag, wie es nun in einer Mitteilung zu einem Arbeitsbesuch des Greizer Bürgermeisters, Alexander Schulze (parteilos), heißt.

"Seit Anfang März arbeiten wir sieben Tage in drei Schichten pro Woche", so Reinhöfer. Weil die Analyse der Tests sehr zeitaufwändig sei, habe man die Testvorbereitungen automatisiert und in innovative Labortechnik investiert. So musste etwa der Pipettierroboter mit dem Kran durchs Fenster angeliefert werden, weil das Treppenhaus zu eng war. Auch die umfangreiche Logistik von der Auftragserfassung bis zur Befundübermittlung galt es zu bewältigen. Innerhalb von 24 Stunden liegt der Befund vor, versichert Reinhöfer.

Heute werden 50 Mitarbeiter in Greiz beschäftigt und weitere 30 in vier angeschlossenen Labors in Rudolstadt, Saalfeld, Schleiz und Pößneck. Speziell zusammengestellt hat man einen Gurgeltest, der in der Industrie oder im Sportbereich - etwa bei den Basketballern von Science City Jena oder den ThSV-Handballern aus Eisenach - zur Anwendung kommt.

Die Dianovis GmbH mit ihrem Medizinischen Diagnostikzentrum ist ein eigenständiger und unabhängiger Anbieter für medizinische Labordiagnostik. Sie ging Anfang 2017 aus der Laborpraxis von Reinhöfers Vater hervor. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Cornelia Reinhöfer baute er in fünf Jahren eine erfolgreiche Molekulardiagnostik für Viren und Bakterien auf.