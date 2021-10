Greizer Theaterherbst erneut ausgezeichnet

Greiz. Beim Thüringer Nachbarschaftspreis geht der Sieg in den Landkreis.

Am Dienstag verkündete die „Nebenan.de“-Stiftung die 16 Landessiegerprojekte des diesjährigen Deutschen Nachbarschaftspreises. Und der Thüringer Preis geht nach Greiz, genauer zum Greizer Theaterherbst für sein Projekt „Kultur am Fenster“.

Aus hunderten Bewerbungen bundesweit wurde mit Hilfe von Expertenjurys das beste Nachbarschaftsprojekt für jedes Bundesland ausgewählt, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. Für ihr Engagement erhalten die Siegerprojekte und damit der Theaterherbst ein Preisgeld von je 2000 Euro.

Kultur zu den Menschen nach Hause gebracht

Ziel des Deutschen Nachbarschaftspreises sei es, engagierte Initiativen zu würdigen, die sich für ihre Mitmenschen und ihre Nachbarschaft einsetzen und dadurch den sozialen Zusammenhalt stärken. Genau das leiste das Siegerprojekt „Kultur am Fenster“ aus Greiz. Das Projekt, welches während des ersten coronabedingten Lockdowns entstand, bringe Theater, Tanz, Szenische Lesungen und Musik zu den Greizern nach Hause, heißt es zur Begründung.

Die Initiative des Greizer Theaterherbstes veranstaltet in regelmäßigen Abständen Kulturveranstaltungen in Seniorenheimen, Behinderteneinrichtungen und Kindergärten in den Nachbarschaften in Greiz. Kunst- und Kulturschaffende aus der Region, Vereine und Initiativen aus der Nachbarschaft können sich mit ihren Unterhaltungsbeiträgen einbringen.

Angebot auch nach Pandemie

Das Angebot solle auch über das Ende der Pandemie hinaus fortdauern und werde weiterhin diverse Veranstaltungen wie Comedy, Zirkusnummern oder Akrobatik zu Menschen bringen, die weniger mobil sind.