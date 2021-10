Greizer Theaterherbst: Geld für die Werkstätten

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Das Preisgeld will der Theaterherbst für die weitere Arbeit mit den Greizern nutzen.

Sollte der Greizer Theaterherbst das Preisgeld gewinnen, dann soll es in die weitere Arbeit mit den Amateuren fließen. Es soll in die Werkstattarbeit gesteckt werden, wobei der Vorstand im Falle des Gewinns noch beraten will, in welche genau.

Allerdings ist es Karsten Schaarschmidt, dem Theaterherbst-Vorsitzenden, wichtig zu betonen, dass man sich natürlich sehr über den Sieg freuen würde, „da wir das Geld immer gut für die Arbeit gebrauchen können.“ Was aber auch für jeden anderen Greizer Verein gelte, denen man den Sieg daher ebenfalls gönnen würde.

„Jeder Verein verdient es, Verein des Jahres zu werden“, sagt Schaarschmidt. „Sie machen alle eine wichtige Tätigkeit, meistens im Ehrenamt. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen“, betont er. Gerade in der Zeit nach der Pandemie, die für viele Vereine schwierig war – auch der Theaterherbst musste beispielsweise schon zweimal das Jazzwerk aussetzen – stünden alle Vereine vor großen Herausforderungen, die sie alle stemmten. „Ohne die Vereine würde die Gesellschaft sehr viel schlechter aussehen.“