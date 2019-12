Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Theaterherbst lädt zur Filmnacht ein

Hollywood in Greiz-Pohlitz. Der rote Teppich liegt bereit. Und ein bis dato unbekannter, aber mit allen bekannten, internationalen Filmpreisen vergleichbarer wartet auf die Preisträger: die „Goldene Klappe“. Verliehen wird sie in verschiedenen Kategorien am Freitag, 13. Dezember, zur Greizer Filmnacht in der Gaststätte „Glück Auf“ in Greiz-Pohlitz, Steinweg 15. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn der Vorführungen 19.30 Uhr. Organisiert wird der glamouröse Abend vom Greizer Theaterherbst.

Show mit Tanzeinlagen

Blitzlichtgewitter, Security, kreischende Fans – und natürlich die Stars aus einigen Filmen, die in den vergangenen Jahren im Rahmen des Theaterherbstes entstanden sind. Das Publikum darf sich unter anderem auf die beiden Hauptfilme der Filmwerkstatt aus diesem Jahr „Das Märchen geht weiter...“ inklusive einer noch nie gezeigten Fortsetzung und „Noise Reduction“ ebenso freuen wie auf den ersten Greizer „Tatort – Freiheit“, der 2018 entstanden ist. Doch damit nicht genug, über die Leinwand flimmern des Weiteren das Theaterherbst-Roadmovie „Adam und Eva“ und andere, bisweilen noch ältere Filmschätze und geschichtsträchtige Streifen. Abgerundet wird die Show mit Tanzeinlagen, wortgewaltigen Lobeshymnen und einer After-Show-Party. Kurzum, der Abend, angelegt an die großen Filmpreisevents unserer Erde, verspricht neben dem Genuss der Filme auch die Nähe zu den Schauspielern im Glanz und Gloria der Kinowelt – natürlich nicht immer ernst gemeint, sondern hier und dort mit einem Augenzwinkern angereichert. Und selbstverständlich gibt es auch Popcorn. Wer also Entspannung vom Vorweihnachtsstress sucht, wird zur Greizer Filmnacht mit Sicherheit fündig.