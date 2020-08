Greizer Theaterherbst mit Marathonlesung

Teilnehmer der Pantomime-Werkstatt vom vergangenen Greizer Theaterherbst. Am Donnerstag wollen die Theaterherbst-Mitglieder „Die Pest“ von Albert Camus komplett vorlesen.

Greiz. Werkstattleiter und Vereinsmitglieder wollen am Donnerstag das gesamte Buch „Die Pest“ von Albert Camus vortragen.

Ein außergewöhnlicher Lesemarathon erwartet die Greizer am kommenden Donnerstag, schreibt der Greizer Theaterherbst nun in einer Pressemitteilung.

Werkstattleiter und Vereinsmitglieder wollen dann Albert Camus’ Meisterwerk „Die Pest“ komplett und ungekürzt zu Gehör bringen. Ein Lesender und ein Gast sollen sich dabei in der ehemaligen Buchhandlung Jäkel in der Greizer Brückenstraße gegenübersitzen.

Zudem wird die Lesung, die 10 Uhr beginnt und circa 22 Uhr endet, nach draußen übertragen sowie über den You-Tube-Kanal des Theaterherbstes live und nur für die Zeit der Lesung ins Netz gestreamt.

Klassiker der Weltliteratur

1947 erschienen, verarbeitet Camus (1913 bis 1960) in dem Roman seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg und schildert seine Sicht auf den Widerstand der Menschen gegen psychische und moralische Zerstörung.

Die Stadt Oran wird von rätselhaften Ereignissen heimgesucht. Die Ratten kommen aus den Kanälen und verenden auf den Straßen. Kurze Zeit später sterben die ersten Menschen an einem heimtückischen Fieber: Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht möglich.

Albert Camus’ erfolgreichster Roman gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. In ihm seziert er hellsichtig das menschliche Handeln im Angesicht einer Katastrophe. Camus selbst zählt zu den bedeutendsten französischen Autoren und Philosophen des vergangenen Jahrhunderts.

Insgesamt 14 Lese-Termine

Gelesen wird in einem etwa stündlichen Wechsel. Folgende 14 Termine können unter 03661/67 10 50 oder via E-Mail an die Adresse greizer@theaterherbst.de gebucht werden:

10, 10.45, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17, 18, 19, 20, 20.45 und 21.30 Uhr. Der Theaterherbst bittet darum, mindestens eine halbe Stunde vor der jeweiligen Startzeit vor Ort zu sein. Der Eintritt basiert auf einem freiwilligen Obolus.