Greizer Theaterherbst sucht Mitwirkende

In der Hoffnung, den Greizer Theaterherbst in diesem Jahr vielleicht auch mit Einschränkungen durchführen zu können, sucht das Festival nun Mitwirkende für zwei Projekte der 30. Auflage, wie der Verein schreibt.

Die erste Aktion trägt den Titel „Luckability“ und ist ein mehrmonatiges Medienprojekt, das sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wendet. „Du hast etwas zu sagen. Du willst über deine Träume, Wünsche und Hoffnungen sprechen. Du planst deine Zukunft. Und du willst deine Gedanken mit anderen teilen – mittels Fotografie, Video oder Tonaufnahmen“, dann sei „Luckability“ das richtige Projekt, um die Vorstellungen der Jugendlichen medial in die Tat umzusetzen, schreibt der Theaterherbst.

In verschiedenen, regelmäßigen Workshops sollen die Projektleiter, Steffen Knoll und Andreas Kalousek, den Jugendlichen das Handwerkszeug mitgeben, um sich künstlerisch ausdrücken zu können. Bis zum Projektende im Spätherbst 2021 können sich die Teilnehmer über ihr Leben äußern und sagen, was sie in der Gesellschaft verändern oder bewahren wollen. Wenn gewünscht, seien auch andere oder genreübergreifende Kunst- und Stilmittel möglich, um sich zu artikulieren.

Zum Abschluss werden alle Beiträge in Form einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Unterstützt wird das Projekt von „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Vor dem Start des Projekts haben Alina Dillner, Hanna Groß und Kai Stolpmann gemeinsam mit den Projektleitern einen Trailer produziert, mit dem „Luckability“ in den sozialen Netzwerken beworben und nach weiteren Teilnehmenden gesucht werden soll. Kamera und Schnitt für den Film hat Elric Popp übernommen.

Kreative Köpfe für Schreibwerkstatt gesucht

Zum Theaterherbst 2014 leiteten Anna Möbus und Dominik Schiefner die Schauspielwerkstatt „Besuch der alten Dame“. In diesem Jahr übernehmen sie gemeinsam mit Eike Weinreich die Leitung der Eröffnungsinszenierung, die zusammen mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach aufgeführt werden soll. Foto: Karsten Schaarschmidt / Greizer Theaterherbst

Das zweite Projekt, für das vor allem kreative und schreibbegeisterte Köpfe gesucht werden, ist die Schreibwerkstatt für die Eröffnungsinszenierung der Theaterherbst-Jubiläumsauflage. Die Eröffnung, die unter der Leitung von Anna Möbus, Dominik Schiefner und Eike Weinreich steht, soll gemeinsam mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach aufgeführt werden und sowohl Livespielszenen als auch filmische Einspielungen enthalten.

Bestehen soll sie aus drei Werkstätten: Einer Schreibwerkstatt, in der Szenen und Texte entwickelt und geschrieben werden, einer Filmwerkstatt, die sich ab Juni um die szenische Umsetzung kümmert und einer Live-Werkstatt, in der im September filmische und Livespielszenen zusammengefügt werden.

Für die erste Werkstatt werden nun Mitstreiter gesucht, die das Stück mitentwickeln und gemeinsam mit den Werkstattleitern online Szenen für die Filmwerkstatt schaffen wollen. Beginn ist Montag, 22. März, 18 Uhr, per Videokonferenz.

Die Eröffnung soll den Titel „xy sucht das Glück“ tragen, wobei „xy“ in dem Fall ein Mädchen oder jemand anderes sein könnte, wie der Theaterherbst schreibt. „xy“ will herausfinden, was und wo das Glück ist, macht sich auf den Weg und fragt den Großvater, die Bundeskanzlerin, einen Schmied, die Nachbarin, die Leute in einer Spielothek und in einem Lottoladen, beim Ministerium für Glück, einen Schornsteinfeger und die Straße, auf der angeblich das Glück liegt.

Weitere Informationen und Anmeldungen für beide Projekte: Telefon 03661/671 050 oder per E-Mail an greizer@theaterherbst.de