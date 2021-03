Greizer Theaterherbst: Teilnehmer für Häkelkette gesucht

In einer Häkelkette sollen einzelne Kacheln entstehen, die später zu einer Installation für den Greizer Theaterherbst zusammengefügt werden.

Nur noch wenig Zeit bleibt für diejenigen, die sich dazu entschließen können, an der „Kettenreaktion“ des XXX. Greizer Theaterherbst teilzunehmen.

Bereits am heutigen Montag ist Anmeldeschluss. Die vom Greizer Theaterherbst in Corona-Pandemie-Zeiten gestarteten „Kettenreaktionen“ gehen in die nächste Runde.

Aus vielen Einzelkacheln soll eine Installation zum 30. entstehen

Diesmal soll aus einzelnen, gehäkelten, gestrickten, genähten oder geklebten Kacheln eine Installation zum 30-jährigen Jubiläum des Festivals entstehen.

Wer also mit eigenen, flexiblen und zusammennäh- oder häkelbaren 20 mal 20 Zentimeter großen Einzelstücken mitkacheln will, der soll sich bis zum heutigen Montag, 15. März, beim Greizer Theaterherbst anmelden.

Geplant ist, dass die Beteiligten die 20 mal 20 Zentimeter großen Kacheln aus flexiblen Materialien wie Wolle, Draht, Stoff oder andere Materialien herstellen. Es kann gehäkelt, gestrickt oder genäht werden und nach dem schon bekannten Prinzip anschließend untereinander und aneinander anknüpfend an andere Teilnehmer weitergegeben werden.

Inhaltlich sollen die Kacheln je ein Theaterstück von der Antike bis zu Gegenwart darstellen und durch gestalterische Mittel an den Vorgänger anknüpfen.

Kachel-Installation zum Festival im Goethepark

Geplant ist, dass die Kachel-Installation zum Festival auf Sockeln im Greizer Goethepark zu sehen sein wird.

Wenn also alle Häkel-,Näh- oder Strickarbeiten fertiggestellt sind, wird jede einzelne zu einer großen Installation in Form einer „30“ zusammengenäht und dann zum Festival auf Sockeln im Goethepark aufgestellt.

Weitere Infos und Anmeldungen: 03661/671050 oder per E-Mail an greizer@theaterherbst.de