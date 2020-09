Greizer Theaterherbst: Verlust und Begegnung mit Gott

Mit dem ergreifenden Monolog „Verlust“ von Benjamin Junghans wird das Programm des Greizer Theaterherbstes heute eröffnet. Zu erleben ist er um 18.30 und 21 Uhr in der Alten Getreidewirtschaft Greiz in der Brunnengasse. Das teilt der Theaterherbst nun mit.

Der Leipziger entwickelte sein Stück „Verlust“ im Dezember 2018 im Rahmen des Studiengangmoduls des dritten Jahrgangs Schauspielregie „BioPic. Künstlerisches Arbeiten mit (auto-)biographischem Material“. Textauszug: „So geht das jetzt immer weiter. Mit größeren und mit kleineren Verlusten, wurde ich einst getröstet. Der Abschied, die Abwesenheit und die Leerstelle: Ist das der Ort, an dem ich mich entfalte? Liegt im Negativ der Verluste auch eine Freiheit, eine Lust und sogar die Liebe? Heute werde ich sie alle sammeln. Ich werde ihren Wert berechnen, einen Bon ausdrucken, die Summe der Differenzen ermitteln, die vorläufige Abrechnung meines Verlustgeschäfts.“

Benjamin Junghans studierte am Mahindra United World College of India, wurde Bachelor of Arts in Deutscher Literatur und Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und absolviert seit 2016 ein Regiestudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Er arbeitet als Autor, Schauspieler und Regisseur im Theater-, Performance- und Filmbereich.

Mit dem Musical „Gott kommt nach Greiz!“ sangen, rappten, tanzten und spielten sich die Darsteller der Musicalwerkstatt zur Premiere in die Herzen der Zuschauer. Ab 20 Uhr haben sie unter Leitung von Stefan Kreißig (Regie), Anna Scheffel (Choreographie) und Christian O. Hille (Musik) auf dem Gelände des Kulturvereins Alte Papierfabrik ihren zweiten Auftritt und fragen noch einmal nach den Wünschen, Träumen und Sehnsüchten junger Leute in Greiz.