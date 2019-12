Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Tierheim feiert Pfötchenweihnacht

Im Greizer Tierheim ist es schon seit vielen Jahren Tradition, dass am Heiligen Abend auch an die Tiere gedacht wird. Entstanden war das vor mehr als einem Jahrzehnt, weil man dafür sorgen wollte, dass die Tiere zur Weihnachtszeit nicht vergessen werden. Hatte man wegen des Termins am Anfang noch Bedenken, weil man wenige Gäste befürchtete, stellte man schnell fest, dass das Gegenteil der Fall war.

Denn die Pfötchenweihnacht, zu der natürlich auch in diesem Jahr eingeladen wurde, erfreut sich inzwischen immer großer Beliebtheit bei den Greizern, die etwas für die Tiere spenden oder nur einmal einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtung werfen wollen. Vor dem Tierheim reihten sich die Autos in langen Schlangen, als Dutzende Menschen aus der Park- und Schlossstadt und der Umgebung nach Sachswitz strömten, um den Vierbeinern etwas Gutes zu tun. Greizer Tierheim auf Pfötchenweihnacht angewiesen Natürlich waren es in erster Linie Futter- und Geldspenden, die Tierheimleiterin Elke Becker mit ihren Mitarbeitern entgegennehmen konnten. Teilweise brachten die Menschen so viel an, dass eilig Schubkarren herangeholt werden mussten, um Hunde- und Katzenfutter und Leckerlis zu transportieren. Es wird aber nicht nur Futter abgegeben. Spielzeug für die Vierbeiner war am Heiligen Abend genauso unter den Geschenken, wie pragmatischere Sachen. Benötigt werden zum Beispiel auch immer Waschpulver, Reinigungsmittel oder ähnliche Dinge. „Wir sind wahnsinnig glücklich“, freute sich die Tierheimleiterin und neue Vorsitzende des Tierschutzvereins über den Besucherandrang, der erst ein wenig abriss, als es begann, nasskalt zu regnen. „Trotz des Wetters sind wieder ganz viele Menschen gekommen, um uns zu helfen. Das freut uns sehr“, so Becker. Deswegen müsse sie auch allen Helfern einen großen Dank sagen: „Das Tierheim ist immer auf Spenden angewiesen, damit wir unsere Arbeit machen können. Das wäre ohne die ganzen Unterstützer, wie etwa zur Pfötchenweihnacht, gar nicht möglich.“ Das gelte natürlich auch für die Mitarbeiter und Helfer im Tierheim, die die Feier organisiert hatten, die Gäste herumführten, ihnen Glühwein ausschenkten oder sie als Weihnachtsmann und Weihnachtsengel verkleidet willkommen hießen. Als Dank für die Gäste gab es auch in diesem Jahr wieder einen Tierheimkalender mit Motiven aus der Greizer Einrichtung, der an die Besucher verteilt wurde. Eine Katze im Greizer Tierheim. Foto: Tobias Schubert Zwar geben auch die Kommunen, die im Tierheimverein Mitglied sind, einen gewissen Betrag an die Einrichtung. Der reicht aber nicht aus, um alle Kosten zu decken. Dafür werden auch immer Spenden benötigt, um etwa die Kastration von freilebenden Katzen zu finanzieren oder auf Notfälle reagieren zu können. Wie schnell dann Hilfe notwendig werden kann, zeigte in diesem Jahr der Fall der Doggen, die man aus schlechter Haltung heraus holte. Überraschend fand man bei dieser Aktion auch einige Welpen vor. Die Tiere wurden anschließend auf verschiedene Tierheime, darunter auch das Greizer, aufgeteilt. Inzwischen geht es den Hunden wieder gut, wovon sich die Besucher der Pfötchenweihnacht auch überzeugen konnten. Doch auch baulich hat sich im Jahr 2019 einiges im Tierheim verändert. Das Hundehaus erhielt neue Auslaufbereiche für die Vierbeiner. Die in die Jahre gekommene Umzäunung wurde angegangen und ein neuer Eingang geschaffen. Auch das Mitarbeiterbüro wurde neu gemacht. Im nächsten Jahr sollen zum Beispiel noch die sanitären Anlagen folgen, die saniert werden müssen.