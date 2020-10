Morgen, am 3. Oktober, feiert Deutschland 30 Jahre deutsche Einheit. Anlässlich dieses Ereignisse erreichte die Redaktion ein Leserbrief von Rainer Melzer. Er hat sich Gedanken gemacht, was oder wen man eigentlich feiert.

Melzer, der seit 2015 mit seiner Frau Susanne und seinen beiden Söhnen Theodor und Jonathan in Irland lebt, wurde 1979 in Greiz geboren und lebte dort bis 1992. Danach zog die Familie nach Elsterberg. Seine Eltern Peter und Beate Melzer wohnen noch immer da. Der gebürtige Greizer hat in Jena Biologie studiert und promoviert.

Zur Wende 1990 war Rainer Melzer elf Jahre alt. „Mich haben vor allem Comic-Hefte und die Spielzeugseiten im Quelle- und Otto-Katalog interessiert. Was ich erstmal nur am Rande mitbekam war, dass meine Eltern sich eine neue Arbeit suchen mussten. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass es nicht ihre einzigen Arbeitswechsel bleiben sollten. So wie meinen Eltern erging es vielen. Arbeitslosigkeit, Umschulungen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren allgegenwärtig. Aber noch viel mehr: nach Rückschlägen aufstehen, weitermachen. Es musste ja irgendwie weitergehen“, schreibt Melzer.

Immer wieder aufstehen

Heute ist Rainer Melzer so alt, wie seine Eltern zur Wiedervereinigung. Und er versteht immer besser, was sie damals geleistet haben müssen. „Wir waren eine typische DDR-Familie, zwei Kinder, beide Eltern voll berufstätig. Ich und meine Frau arbeiten auch, und auch wir haben zwei Kinder“. Und doch sei es mit früher nicht zu vergleichen. Melzer gibt zu, dass er fast jeden Abend erschöpft ins Bett fällt.

„Mit zwei Kindern hat man alle Hände voll zu tun. Wir haben heute Gasheizung, Wäschetrockner, Geschirrspüler. Sogar einen Staubsaugerroboter. Vor 30 Jahren gab es all das nicht. Stattdessen Kohleheizung. Meine Mutter hat kleine Plastiktüten mit der Hand aufgewaschen und zum Trocknen aufgehängt“, versucht er, das Pensum und den Alltag der Eltern in Worte zu fassen.

Rainer Melzer, der mit 40 Jahren beruflich etwas zur Ruhe kommen, sich ein finanzielles Polster aufbauen und die Kinder auf ihrem Weg begleiten will, versucht sich, in die Situation seiner Eltern zur Wende zu versetzen.

„Zusammenbrechende Wirtschaft, Arbeitslosigkeit, finanzielle Unsicherheit, gesellschaftlichen Umwälzungen – keine Ahnung, wie das die Generation meiner Eltern geschafft hat. Es ging ja auch nicht um ein oder zwei Jahre, die man durchstehen musste, und an deren Ende die blühenden Landschaften standen. In Thüringen sank die Arbeitslosenquote erst 2010 unter zehn Prozent. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung – 20 Jahre, das ist ein ordentliches Stück eines Menschenlebens.“

Melzers Eltern haben beruflich wieder Fuß gefasst. Sein Vater, der bei der Greika tätig war, arbeitete bis zu seiner Rente beim Fruchthof Plauen. Seine Mutter einst in den Greizer Bürstenwerken beschäftigt, bekam eine Stelle bei Bauerfeind.

Manchmal packt Melzer das Heimweh, vor allem dann, „wenn ich das Vogtland im Sommer oder zu Weihnachten besuche, dann fällt mir die Schönheit der Region auf und auch, dass es schön ist, die Familie um sich zu haben.“ Doch zurückkehren will er derzeit nicht.

Aufbau Ost in besten Lebensjahren

Heute weiß Melzer, dass diejenigen, die zur Wiedervereinigung zwischen 30 und 40 Jahre alt waren, ihre besten Jahre in den Aufbau Ost gesteckt haben.

„Geschaffen haben die blühenden Landschaften die Generation meiner Eltern. Mit einer Energie, Tatkraft und vor allem einem Durchhaltevermögen, das bewundernswert ist. Jene, die jetzt langsam der Rente entgegenstreben oder sie schon erreicht haben, sind für mich die eigentlichen Helden der Wiedervereinigung. Ihnen gebührt unser Dank.“