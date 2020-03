Greizer Urologin scheidet aus - das hat Konsequenzen

Als offenen Brief wollte Gerhard Riemenschneider seine Leserpost an die OTZ-Redaktion in Greiz verstanden wissen, weil es auch andere Schwerbehinderte treffe, begründete er. Riemenschneider ist schwer krank, auf die Behandlung durch einen Urologen angewiesen. Doch mit dem Ausscheiden seiner Ärztin Birgit Wolfram aus dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Krankenhauses Greiz zum Ende des Monats sieht sich der Leser vor unlösbare Probleme gestellt – und er ist wütend.

In seinem offenen Brief gibt er Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), Aufsichtsratsvorsitzende der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, die Schuld daran, dass er sich einen neuen Facharzt suchen muss. Er wirft ihr „mangelnde Kontrolle der Geschäftstätigkeit der Krankenhaus GmbH“ vor. Und der Verlust seiner Fachärztin sei dem „klugen Personalkonzept“ der Landrätin im Umgang mit dem MVZ geschuldet, so Riemenschneider.

Greizer Landrätin Schweinsburg äußert sich nicht

Wir haben Schweinsburg den Brief übermittelt und sie um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten, die sie verweigerte. „Sie wird sich dazu nicht äußern“, teilte ihre Pressesprecherin Ilona Roth mit.

Dass der Umgang – oder wie es Riemenschneider nennt: „seltsame Spielchen“ – mit den MVZ-Mitarbeitern den Ausschlag für das Ausscheiden seiner Urologin Birgit Wolfram gegeben hat, vermutet er. Bewiesen ist das nicht.

Geschehen im Greizer MVZ

Jedoch erinnern wir uns: Nachdem im Oktober letzten Jahres öffentlich wurde, dass die Kreiskrankenhaus GmbH mit den Häusern in Greiz und Schleiz ein Sanierungsfall ist, kam es auch zu Maßnahmen beim MVZ in Greiz. Allen Ärzten wurde gekündigt. Verträge sollten neu ausgehandelt werden.

In der zweiten Dezemberwoche letzten Jahres hatte Martina Schweinsburg dann erklärt, dass die Kündigung der MVZ-Ärzte zurückgezogen wurde und man gemeinsam an neuen Zielvereinbarungen arbeiten werde. Dennoch dürfte die Situation für die MVZ-Mitarbeiter nicht gerade angenehm gewesen sein.

Riemenschneider zieht in seinem Brief auch in Zweifel, dass die Krankenhaus Greiz GmbH die gerissene Lücke im MVZ vor dem 1. April schließen kann. „Denn wer wird schon auf einen schwankenden, treibenden Kahn aufspringen wollen“, fragt er.

Kreiskrankenhaus Greiz sucht Nachfolger für Praxis

Das Kreiskrankenhaus Greiz bedauere das Ausscheiden der Urologin Birgit Wolfram, hieß es auf Nachfrage. Man befinde sich auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten würden bereits geführt.

In der Antwort des Kreiskrankenhauses wird betont, dass alle Patienten weiter durch das medizinische Fachpersonal versorgt würden, allerdings könne es notwendig sein, bis die Nachfolge in der Praxis geklärt ist, für vereinzelte Behandlungen im Krankenhaus vorstellig zu werden. Zugunsten der Gesundheitsversorgung könne dies leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht anders gelöst werden, bedaure das Krankenhaus. Aber dort seien die notwendigen Geräte und medizinisches Fachpersonal verfügbar.

Suche nach Ideen für komfortable Organisation

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es unterschiedlichste Ideen, wie die Organisation für Patienten so komfortabel wie möglich strukturiert werden kann. Diese Ansätze müssen aktuell noch zu einem allgemeingültigen Prozess zusammengefügt werden“, informiert die Assistentin der Geschäftsführung, Ramona Jung. Bis eine endgültige Nachbesetzung der urologischen Praxis in der Brunnengasse 4 gefunden sei, leite eine Schwester die Patienten weiter.

Der Schwerbehinderte Gerhard Riemenschneider habe sich, nachdem er am 19. Februar von seiner Ärztin offiziell entlassen wurde, um einen Termin für eine weitere Behandlung im Mai in der urologischen Praxis im Krankenhaus Greiz gekümmert. Seine Frau sei am Telefon aber unfreundlich darauf hingewiesen worden, dass er einen neuen Arzt zu suchen habe. Doch einen anderen Urologen zu finden, stelle sich für ihn, der auch nicht mehr nach Westsachsen oder im Landkreis Auto fahren kann, als schwierig heraus, schreibt er.

Termintest in den Greizer Praxen

Also haben wir die Greizer Urologen-Praxen angerufen. In der ersten urologischen Praxis bleiben wir hängen wegen Urlaubs, wie der Anrufbeantworter uns verrät, aber Frau Wolfram scheidet aus Ende März.

Bei der zweiten urologischen Praxis nachgefragt, wollte man keine Termine vergeben, nur die Bitte erst Mitte/Ende April wieder anzurufen und „vielleicht hat sich da ja die Situation in der anderen Praxis (gemeint ist die Nachfolge Frau Bertram) gelöst“. Der berechtigte Hinweis der freundlichen Schwester folgt, dass der behandelnde Arzt selbst schon Rentner sei.

In der dritten ambulanten Praxis werden wir gleich weitergeleitet. Am anderen Ende ertönt dann eine Frauenstimme, die fragt: „Sind Sie Privatpatient“. Wir verneinen das. Sie sagt, dann brauche man sowieso eine Überweisung. Dass wir die ohne Probleme bekämen, hört sie schon nicht mehr. „Na dann…“, sagt sie. Das Gespräch ist beendet.