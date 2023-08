Greizer Verein lässt Ursprüngliches nicht vergessen

Greiz. Wettbewerb „Verein des Jahres“: „Wurzeln und Flügel im Wald“ bringt Kindern und Erwachsenen die Natur nahe.

Wenn Katja Hofmann und Michi Müller vom Verein „Wurzeln und Flügel im Wald“ von den Ereignissen ihrer organisierten Ferienfreizeiten erzählen, dann fühlt sich der Zuhörer einfach gut aufgehoben in einer Welt aus Realität und ganz viel ehrenamtlichem Engagement von Menschen, die diese Welt mit Leidenschaft leben und weitergeben.

Dazu haben sich acht Frauen und Männer im Jahr 2017 zusammengetan und einen Verein gegründet. Das Hauptanliegen der Elterninitiative war die Vision eines Waldkindergartens. Der wurde von der Diakonie Carolinenfeld Greiz eröffnet. Die Eltern sind ehrenamtlich integriert, Michi Müller ist in der Diakonie beschäftigt.

Die Mitglieder des Greizer Vereins sind alle in Berufen im pädagogischen oder sozialpädagogischen Bereich tätig. Auch deshalb fundiert die Arbeit der Vereinsmitglieder auf Grundwissen und Erfahrungsschatz.

Mit der Eröffnung des Waldkindergartens 2020 ist ein großer Schritt genommen worden. Die Vision, Kindern und Erwachsenen eine Vertrautheit mit der Natur erkennen zu lassen, zu zeigen, wie groß die Schätze der Natur sind, das bleibt eine große Aufgabe.

Kinder- und Jugendfreizeiten wurden durch den Verein organisiert und ins Leben gerufen, zusammen mit dem Verein Freiraum Kultur Fraureuth. Diese Freizeiten seien sehr beliebt. „Zuerst dachten wir, dass die Teilnehmer vielleicht murren würden, weil es bei uns keine elektrischen Geräte gibt und somit auch keine Handys, doch das Gegenteil war der Fall“, berichtet Katja Hofmann. Die Kinder sind vertieft in ihre Aufgaben, Äste zu sammeln, Löffel zu schnitzen, Feuer zu machen ohne Feuerzeug oder auch über dem offenen Feuer Essen zu kochen. „Wenn ihnen gelungen ist, auf ursprüngliche Weise mit einem Feuerbohrer eine Flamme zu entfachen, dann sei deutlich zu spüren, wie auch ihr Selbstwertgefühl steigt“, erzählt Michi Müller. Sie schmunzelt, während sie sich erinnert.

Während ihres Aufenthalts im Freien lernen die Kleinen, auch Langeweile auszuhalten und dass dabei etwas Kreatives entstehen kann, erzählen die beiden Frauen. „Uns liegt viel daran, dass die Kinder Verantwortung übernehmen, dass sie bewusst den Umgang mit den Ressourcen der Natur leben.“

Katja Hofmann, Vorsitzende im Greizer Verein (links), und Mitglied Michi Müller Foto: Heidi Henze

Mit Erfolg und Freude zurück zu unseren Wurzeln, zur Ursprünglichkeit, könnte das Ansinnen der Mitglieder des Greizer Vereins „Wurzeln und Flügel im Wald“ umschrieben werden. Dabei verlieren sie nicht die Realität aus den Augen. Den Kindern zeigen, wie sich ein Wohlfühlen im Gleichklang mit der Natur voller Respekt und Achtung anfühlt, das ist es, was sie versuchen zu vermitteln. Die Eltern erleben ihre Kinder dabei aus einer anderen, einer auch schönen Perspektive.

„Das Schönste ist, mit welcher Intensität und Freude die Kinder bei der Sache sind. Vergessen sind die Handys“, so Micha Müller.

Sei es beim Biken im großen Fraureuther Garten, beim Bogenschießen, beim Experimentieren mit Kräutern, die sie vorher gesammelt haben, beim Kraftsport oder wenn die Jüngsten Verantwortung übernehmen und daran mächtig wachsen.

Auch deshalb wollen die Vereinsmitglieder die Stunden, den Aufenthalt in der Natur, im Freien, Schritt für Schritt ausbauen.

Als Unbeteiligter den Gesprächen zu lauschen, ruft ein Gefühl der Zuversicht hervor. Vermittelt wird hier nicht pures Wissen, es passiert etwas Besonderes.

Kein Wunder also, wenn 90 Prozent der Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr auch in diesem Jahr wieder zur Kinder- und Ferienfreizeit dabei gewesen seien. Eine Gruppe für die jüngsten Mädchen und Jungen zu etablieren, sei nun ein Ziel neben dem weiteren Wachsen.

Und die Eltern: Sie vernetzen sich, kommen sich näher und ein angeregter Austausch wäre schon entstanden. Sie werden dabei nicht alleine gelassen: Die Vereinsmitglieder geben Unterstützung und stehen ihnen zur Seite.

„Wir wollen ein Stück Wegbegleiter für große und kleine Leute sein“, so die einhellige Meinung.

Die Mitglieder sind selbst alle eng mit der Natur verbunden. Ihnen würde sehr viel daran liegen, dass das Ursprüngliche nicht vergessen wird in dieser schnelllebigen Zeit, sagt Katja Hofmann. Auch wenn der Verein nun schon sechs Jahre alt ist, so steht er im Wachstum, wie ein Baum und dessen Wurzeln.

ZUR SACHE: Ein Tipi als Unterschlupf für die Kinder

„Sollten wir das Preisgeld gewinnen, dann würde der Verein ein Tipi davon kaufen“, so Katja Hofmann. Ein Tipi ist ein kegelförmiges, mit Rinde, Matten und Fellen gedecktes oder mit Stoff bespanntes Zelt. Für den Verein ist es die einzige Möglichkeit, einen Unterschlupf für die Kinder zu schaffen. Ein Vereinsheim können die Mitglieder von „Wurzeln und Flügel im Wald“ nicht finanzieren.

Das Tipi könnte ausgestattet werden mit einer Feuerstelle, so die Vorstellungen. Auch ein Backofen oder eine Feuerstelle könnte in der Mitte installiert werden, gehen die Träume von Katja Hofmann und Michi Müller weiter. Doch an erster Stelle steht der Unterschlupf, so dass die kleinen Naturforscher einen Schutz vor starkem Regen hätten.

Und noch eine Sorge treibt die Vereinsmitglieder um: Für viele Kinder sei es nicht selbstverständlich, dass sie eine Ausrüstung wie einen Schlafsack haben. So ist der Verein froh über jede Spende. Schließlich möchten sie allen Kindern die Teilnahme an den Freizeiten ermöglichen. Um Mittel zu akquirieren, haben die Mitglieder in der Vergangenheit mit einem Puppenspiel in Greiz auf sich aufmerksam gemacht, eine Bastelstraße zum Weihnachtsmarkt in Zickra organisiert, sie waren auch beim Neustadtfest dabei und vieles mehr.

ZUR SACHE: Verein des Jahres 2023 wird gesucht

Die Ostthüringer Zeitung sucht wieder gemeinsam mit dem Verein „Greiz erleben“ den Verein des Jahres 2023 in Greiz.

Bereits zum achten Mal wollen wir damit ehrenamtliches Engagement der Greizer würdigen. Beworben hatten sich Vereine mit Sitz oder Hauptbetätigungsfeld in Greiz. Fünf Vereinen widmen wir in diesen Tagen jeweils eine komplette Zeitungsseite. Leser und Jury entscheiden dann gemeinsam über den Sieger.

Diese Vereine gehen ins Rennen: Die Interessengemeinschaft Greizer Neustadt, der Feuerwehrverein Greiz, der Feuerwehrverein Neumühle, der Verein Wurzeln und Flügel im Wald und die Astronomische Gesellschaft Greiz sind die Kandidaten für den Verein des Jahres 2023. Heute stellen wir den Greizer Verein „Wurzeln und Flügel im Wald“ vor.

Ab sofort bis 20. August kann mit Hilfe des Coupons, der in Ihrer OTZ veröffentlicht wurde und wird, abgestimmt werden. Möglich ist es aber auch, per E-Mail an greiz@funkemedien.de mitzumachen und Ihre Stimme abzugeben. Sie können zudem online über die Facebookseite des Vereins „Greiz erleben“ abstimmen. Aber auch die Jury hat ein Wörtchen mitzureden. Zu ihr gehören Vertreter des Vereins „Greiz erleben“, Sponsoren sowie Katja Grieser von der OTZ. Jedes Mitglied kann noch Punkte an einen Verein vergeben. Nachdem wir die Stimmen ausgezählt haben, wird der Gewinner gekürt. Der Sieger wird zum Suppenfest am 9. September bekanntgegeben.

Dank Unterstützung von Unternehmen und Einzelpersonen bekommt nicht nur der Gewinner ein Preisgeld, sondern jeder Verein, der zu den Finalisten gehört. Die Vereinsbrauerei spendiert zudem 100 Liter Freibier.