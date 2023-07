Greizer Verein organisiert zwei Ferienfreizeiten

Greiz/Fraureuth. Aufgrund der guten Resonanz baut der Greizer Verein „Wurzeln und Flügel im Wald“ sein Angebot für Kinder und Jugendliche aus.

Als man im vergangenen Jahr das erste Mal eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche auf der alten Pferdekoppel in Fraureuth organisierte, sei die Resonanz danach so gut gewesen, dass man sich schnell entschloss, es zu wiederholen und sogar auszubauen. „Es ist so gut angelaufen und die Nachfrage gerade für jüngere Kinder war so groß, dass wir dem gerecht werden wollten“, sagt Katja Hofmann vom Greizer Verein Wurzeln und Flügel im Wald.

Zwei Termine für verschiedene Altersgruppen im Juli

Deswegen soll es in diesem Jahr nun gleich zwei Freizeiten in den Sommerferien geben, bei denen in Fraureuth gezeltet wird: Einmal für 6- bis 9-Jährige vom 14. bis 16. Juli und einmal für 10- bis 14-Jährige vom 18. bis 21. Juli.

Wie schon beim letzten Mal will man den Kindern und Jugendlichen viele unterschiedliche Angebote machen, aus denen sie jeweils auswählen können. Hofmann nennt Bogenschießen, ein Besuch des Bike-Parks in Beiersdorf oder Kampfsport und Yoga-Workshops als Beispiele, die aber nicht die einzigen Angebote sind. Auch Kochen will man gemeinsam mit den Kindern.

Kinder werden von Pädagogen und Erziehern betreut

Betreut werden die Kinder von den Vereinsmitgliedern, die Sozial- und Wildnispädagogen oder Erzieher sind. Achten will man auch auf einen hohen Betreuungsschlüssel, sagt Hofmann. Im vergangenen Jahr waren beispielsweise vier bis fünf Betreuer für die zwölf Kinder und Jugendlichen da.

Anmelden kann man sich für die Freizeiten über die Internetseite: www.wurzelnundfluegelimwald.de oder unter der Telefonnummer 0176/76 533 208. Die Freizeiten sind kostenpflichtig.