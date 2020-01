Greizer Veterinäramt zieht positive Bilanz zu 2019

Im Landkreis Greiz gab es 2019 33.000 Rinder in circa 460 Beständen, 56.000 Schweine in rund 180 Beständen und etwa 165.000 Hühner in etwa 1450 Beständen. Das geht aus den Zahlen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises hervor, die in seiner Übersicht über das Jahr 2019 enthalten sind.

Tiergesundheit in Greiz auf hohen Niveau stabil

„Die Tiergesundheit in den Haus- und Nutztierbeständen in Bezug auf anzeigepflichtige Tierseuchen hat sich in den letzten Jahren infolge umfangreicher Maßnahmen zur Bekämpfung und Kontrolle auf hohem Niveau stabilisiert“, schreibt das Amt in der Übersicht. Mit Blick auf Tierseuchen – Tollwut, Fuchsbandwurm, Geflügelpest und so weiter – habe sich der Schwerpunkt hin zu den Wildtieren verlagert.

Mit ein wenig Sorge blickt der Landkreis Greiz auf die Ausbreitung der Schweinepest bei Wildtieren. Hier ist ein Wildschwein in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Foto: Symbol: Gregor Fischer / dpa

Mit Sorge blicke man auf die Entwicklung der afrikanischen Schweinepest und was deren Ausbreitung auch für den Landkreis bedeuten könne. Deswegen habe man die Maßnahmen zur Biosicherheit in den betroffenen Betrieben intensiviert und bereite sich intensiv auf einen möglichen Ausbruch vor. 2019 gab es mit Bezug auf alle Seuchen keinen Befund, der ein amtliches Handeln erforderlich machte, so das Landratsamt. Wegen Verstößen gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen wurden allerdings 230 amtliche Maßnahmen (Verfügungen, Verwarnungsgelder, Bußgelder) verhängt.

Viele gut geführte Betriebe, einzelne schwarze Schafe

In der Landwirtschaft stehen beim Tierschutz wenige „schwarze Schafe“ vielen gut geführten Betrieben gegenüber, die immer wieder Investitionen zur Verbesserung des Tierwohls tätigen, heißt es vom Landratsamt. 2019 wurden dafür zwei Landwirtschaftsbetriebe aus dem Landkreis mit dem Thüringer Tierschutzpreis ausgezeichnet: Die Agrarprodukte Bernsgrün-Hohndorf für den Neubau eines Sauenstalles, der den dort gehaltenen Sauen unter anderem viel Bewegungsfreiheit bietet und die Agrargenossenschaft Kauern für den Neubau eines Kuhstalles mit Hofladen und Kuhcafé.

Bei 370 Kontrollen in Tierhaltungen aller Art wurden 221 Verstöße festgestellt. In 81 Fällen waren förmliche Verfahren zur Abstellung der Mängel erforderlich, 18 Bußgelder wurden verhängt, zwei Strafanzeigen getätigt. Sechs Tierhalteverbote wurden ausgesprochen.

Zehn Fälle, in denen Tiere ihren Besitzern weggenommen werden mussten, hätten das Amt 2019 besonders beschäftigt. Vor allem das Animal hoarding, also das krankhafte Sammeln von Tieren, sei ein Schwerpunkt gewesen. Wegen nicht tierschutzgerechter Haltung mussten in fünf Fällen die Tiere weggenommen und anderswo untergebracht werden – betroffen waren 31 Tiere. In einem der Fälle soll es sogar den Verdacht auf Tötung eines Tieres ohne Grund gegeben haben – der Besitzer erhielt ein Tierhaltungsverbot. Drei Fälle gab es vom Animal hoarding – insgesamt 35 Tiere wurden freiwillig abgegeben oder weggenommen. Ein Tierhalteverbot wurde ausgesprochen. Ein weiterer Fall ist derzeit noch in Bearbeitung. Zuletzt kam noch ein Fall hinzu, in dem ein Tier anderweitig untergebracht werden musste, weil sein Besitzer eine Haftstrafe antrat.

Kein Listerienbefund im Landkreis Greiz

Auch die Verwendung von Antibiotika stand 2019 im Fokus, auch weil gefährliche Resistenzen entstehen können. Dabei werde nicht nur kontrolliert, sondern auch auf eine Veränderung der Haltungsbedingungen hingearbeitet, so das Veterinäramt. 30 Landwirtschaftsbetriebe wurden kontrolliert.

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung – zuständig für Betriebe aus Landwirtschaft, Verarbeitung bis hin zum Einzelhandel und der Gastronomie plus Kontrolle von Kosmetik, Tabakwaren und Bedarfsgegenständen – wurden in 659 Betrieben 1522 Kontrollen durchgeführt. In 112 Betrieben wurden Mängel festgestellt, zu deren Abstellung 129 Verfügungen erlassen wurden. 32 Verwarnungsgelder wurden erhoben, 17 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet, einmal wurde Strafanzeige gestellt. Mit Bezug auf Listerien habe man Handlungsbedarf, aber bisher keine gravierenden Mängel festgestellt. Die Kontrollen wurden intensiviert, nachdem bekannt wurde, dass beim Fleischhersteller Wilke in Hessen wegen mangelnder Hygiene, mutmaßlicher Verwendung von verdorbenem Fleisch und fehlenden Kontrollen massive Verunreinigungen mit Listerien auftraten. Die Keime können bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Drei Todesfälle werden mit dem Wilke-Skandal in Verbindung gebracht.