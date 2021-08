Greizer Volkshochschule startet ins Semester

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das bereits geplante Programm wurde noch einmal erweitert.

Auch an der Kreisvolkshochschule Greiz ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen und so mussten viele der geplanten Kurse im Frühjahr und Sommer ausfallen. Daher startet die Kreisvolkshochschule mit Vorfreude ab September in das Herbstsemester, das neben dem geplanten Programm um neue Angebote erweitert wurde, heißt es.

Alle aktuellen Kursangebote und Anmeldemöglichkeiten seien auf der Homepage unter www.kvhs-greiz.de zu finden. Bei Fragen zu den Kursen würden die Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule in der Geschäftsstelle Am Hainberg 1 in Greiz unter Tel. 03661/62 80-0 oder in der Geschäftsstelle Zeulenroda am Otto-Grotewohl-Ring 38 unter Tel. 036628/82215 weiterhelfen.

Die Anmeldung zu Kursen und Vorträgen sei persönlich, telefonisch, per E-Mail an verwaltung@kvhs-greiz.de oder über die Homepage möglich.