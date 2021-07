Greizer Wanderer gehen auf Tour

Greiz. Geplant ist eine 16 Kilometer lange Route.

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe treffen sich zu ihrer nächsten Tour am Mittwoch, 14. Juli, um 9 Uhr an der Ecke Waldstraße in der Nähe des Zapfwerk I/3.

Eine circa 16 Kilometer lange Wanderung führt über den Weißen Stein, durch den Höllgrund, die Lindenhäuser und Mühlenhäuser, vorbei am Stausee Tremnitz, durch Tremnitz sowie nach Hohndorf und Hohengrün zur Mittagseinkehr in die „Landesgrenze“, heißt es in einer Mitteilung.

Danach gehe es über den Ziegenhals nach Elsterberg zum Markt. Dort sei die Rückfahrt mit dem Bus nach Greiz möglich. Rückkehr in Greiz sei gegen 15 Uhr.