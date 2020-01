Greiz. Am Sonnabend und Sonntag heißt es wieder „Jugend musiziert“ in Greiz. Sieben Musikschüler aus der Stadt sind dabei.

Greizer Wettbewerbsstarter stellen sich vor

Lawinia Coburger (Flöte), Swantje Hupfer (Gesang), Emma Bandke (Flöte), Judith Ampler (Gesang), Michael Obenaus (Klavier), Gustav Dietzsch (Klavier), Jannik Becher (Gitarre) sind die sieben Schüler der Greizer Musikschule „Bernhard Stavenhagen“, die am Sonnabend und Sonntag zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Park- und Schlossstadt antreten. Das Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr, im Fürstensaal des Oberen Schlosses in Greiz statt.