Greizer Winterdorf endgültig abgesagt

Greiz. Das verplante Glühweingeld könne an die Organisatoren gespendet werden.

Bis zum Schluss haben die Mitglieder der Bürgerinitiative „Weil wir Greiz lieben“ gehofft, dass das Greizer Winterdorf dieses Jahr doch noch irgendwie stattfinden kann. Nach den neuesten Bestimmungen ist das nun aber erst recht nicht mehr möglich.

Wie aus dem Verein zu hören war, habe man das zwar bereits befürchtet, sich daher bisweilen mit dem Aufbau zurückgehalten und gedanklich auf eine kurzfristig mögliche, abgespeckte und räumlich entzerrte Variante hingearbeitet. Doch nun nur noch ein alkoholfreier Mitnahme-Kiosk sein zu können, macht weder Organisatoren noch Besuchern Freude und steht dem Sinn des Winterdorfs, ein gemütliches Beisammensein zu fördern, gänzlich entgegen.

Man hoffe gemeinsam auf bessere Zeiten, sehe die Maßnahmen zu deren Erreichung als sinnvoll und unvermeidlich an, auch wenn sie in viele Kassen ein großes Loch reißen.

Wer nun nicht wisse, was er mit dem verplanten Glühweingeld anstellen soll, könne es dem Verein gern für das nächste Winterdorf spenden und sich via Facebook oder per E-Mail (info@weilwirgreizlieben.de) bei den Organisatoren melden.

Das Greizer Winterdorf wünsche allen ausreichend Durchhaltevermögen, Zuversicht, dennoch schöne und besinnliche Weihnachten und vor allem Gesundheit.