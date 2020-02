Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Winterdorf spendet für Greizer Vereine

„Das Greizer Winterdorf hat sich zu einem der größten Feste der Stadt entwickelt. Alle Mitwirkenden haben ihren Anteil am Wachsen des vor fünf Jahren ins Leben gerufenen Events und können darauf stolz sein“, freute sich der Vorsitzende des Vereins Bürgerinitiative Weil wir Greiz lieben, Thomas Hönsch, anlässlich einer Spendenübergabe.

Fünf Greizer Vereine konnten sich über 5000 Euro freuen, die unter ihnen aufgeteilt wurden. Das Geld kam zum größten Teil beim Benefizkonzert der Band „Spur 13“ zum Abschluss des Winterdorfes zusammen. Weitere Spender waren die Betreiber der Stände, also der Verein Weil wir Greiz lieben, der Fanfarenzug Greiz, der Greizer SV und der Verein „Thearter“ Greiz“. Auch das Mode-und Showteam Greiz, der Greizer Theaterherbst, die Gaststätte „Glück Auf“ und zwei Privatpersonen trugen einen Teil bei.

„Wir wollten von vorn herein engagierten Greizer Vereinen, die nicht die Möglichkeit hatten, am Winterdorf teilzunehmen, sich aber für Jugendarbeit und soziale Belange einsetzen, die Spendenmittel zukommen lassen. Diese konnten sich per Facebook bewerben“, sagte Hönsch. Per Applaus wurde beim Benefizkonzert bestimmt, wer das meiste Geld bekommt. Die Besucher klatschten am lautesten für das Projekt „Kinder tafeln in Greiz“ des Café OK im Diakonieverein Carolinenfeld, das 1500 Euro erhält. „Viel Farbe in Grau“ bekommt 1200 Euro, die Astronomische Gesellschaft Greiz 1000 Euro. Über 750 Euro freuten sich die Frauen der Nähgruppe Herzkissen und der SV Blau Weiß 90 erhielt 500 Euro.

Matthias Pohle verwies bei der Übergabe im 10arium auf die vielen Veranstaltungen, die beim Winterdorf die große Gästeschar erfreuten und dankte allen, die sich mit großem Engagement dieser Aufgabe gewidmet hatten. Begonnen wurde im Dezember mit dem Glühweinanstich mit dem Fanfarenzug. Außerdem gab es unter anderem Livemusik, Kinderveranstaltungen, „Dinner for One“, die Apres-Ski-Party, die Schlagerparade oder den Lampionumzug mit dem Feuerwehrverein. „Auf alle Fälle soll es eine neue Auflage ab 18. Dezember geben“, so Pohle.