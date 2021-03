Greizerin feiert 20-Jähriges mit ihrem Saloon

Die Greizerin Ina Lippold mit der Speisekarte für das To go - Geschäft für ihren „Western-Saloon und Pizza-Blitz“, den es jetzt seit 20 Jahren gibt

Es war mit Sicherheit kein Aprilscherz, als Ina Lippold am 1. April 2001 ihren „Western-Saloon und Pizza-Blitz“ in Greiz-Schönfeld eröffnete. „Es war damals das teuerste Geburtstagsgeschenk, was ich mir selbst gemacht habe“, erklärt die Wirtin, denn auch sie erblickte an einem 1. April das Licht der Welt.

„Eine Feier mit Freunden und Gästen wie zum 15-Jährigen Betriebsjubiläum darf es aufgrund der Corona- Verordnungen leider nicht geben“, bedauert sie.

Normalerweise wäre Ina Lippold außer mittwochs und donnerstags täglich bis zu zehn Stunden auf den Beinen, um sich mit ihrer Mitarbeiterin Regina Steudel und Aushilfskräften um die Gäste zu kümmern. Hinzu kämen noch viele Stunden Büroarbeit. Doch gegenwärtig ist sie lediglich auf die Bestellungen der Kunden angewiesen, für die sie natürlich gern die Küche in Betrieb hält. „Es ist im Moment die einzige Chance, noch ein paar Einnahmen zu generieren. Das deckt aber bei weitem nicht die anfallenden Kosten“, erklärt sie. Neben dem Saloon mit 60 Plätzen steht ein weiterer Raum für Familien- und Firmenfeiern steht ein weiterer Raum mit 25 Plätzen und eine Terrasse zur Verfügung.

„Wir legen grundsätzlich großen Wert auf eine frische Zubereitung – von der Pizza über Pasta, Salate und Staeks“, sagt Lippold. Wie alle Abläufe in diesem Gewerbe zur Zufriedenheit der Gäste ablaufen müssen, hat sich die gelernte Gastronomin bereits in den 1980-er Jahren von der Pike auf in der Kleinreinsdorfer Gaststätte „Zur Grünen Linde“ bei Zachers angeeignet.

Die Wirtin hofft wie alle anderen auf eine baldige Öffnung, obwohl es gegenwärtig noch nicht nach einer schnellen Lösung aussieht. Bis dahin wird sie auch weiterhin ihre Gäste im Rahmen des To go-Geschäfts bedienen und vielleicht anlässlich des Jubiläums sogar besondere Angebote bereit halten. Sie dankt allen Stammgästen, die ihr diesbezüglich die Treue gehalten haben.