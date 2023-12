Greizerin ist seit 60 Jahren ehrenamtlich unterwegs

Greiz Heidi Peter ist dem Deutschen Roten Kreuz verbunden und seit sechs Jahrzehnten aktiv. Nun wurde sie dafür ausgezeichnet.

60 Jahre im Ehrenamt: Das findet man nicht so oft. Die Greizerin Heidi Peter hat das aber geschafft.

Seit dem 1. September 1963 ist sie Mitglied im Deutschen Roten Kreuz (DRK), stieg schon während der Berufsschule in eine DRK-Gruppe ein. Später, bei der VEB Greika, arbeitete sie in einer Rotkreuzgruppe aktiv mit und wurde nach einigen Erste-Hilfe-Kursen auch in den Sanitätszug des Zivildienstes des Betriebes aufgenommen, wie das DRK-Greiz schreibt.

Seit 2010 führte Heidi Peter das DRK Greiz sogar an

Es folgten weitere Stationen: ein Schwesternhelferinnenlehrgang 1993 oder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 1994, die zum damaligen DRK-Kreisverband Greiz führte. Dort baute sie eine Sanitätsgruppe aus Ehrenamtlichen auf und leitete den Katastrophenschutzzug des Landratsamtes bis August 1998. 1994 hatte die Greizerin den Lehrschein Erste Hilfe erworben und die Ausbildertätigkeit bis Dezember 2012 aktiv für Greiz und die Region ausgeübt.

Für eine Weile, seit der Gründung 2010 und bis 2014, führte sie den Ortsverband Greiz auch als Vorsitzende an. Seitdem ist sie die Stellvertreterin und hilft bei Blutspenden, Seniorennachmittagen oder -ausflügen und bei der Vereinsarbeit.

Dieses Engagement sollte nun natürlich nicht unbedacht bleiben, zumal es nicht so oft vorkommt: Auf der jüngsten Kreisversammlung erhielt die umtriebige Greizerin vom DRK-Präsidenten des Landkreises, Ulli Schäfer, die Ehrennadel verliehen für ihre langjährige Mitgliedschaft.