Vandalismus wie dieser führte nun zur Sperrung der Grillhütte am Tiergehege Zeulenroda.

Grillplatz am Tiergehege Zeulenroda vorerst gesperrt

Zeulenroda. Als Grund dafür nennt der verantwortliche Förderverein regelmäßigen Vandalismus.

Mit großem Bedauern und sehr frustriert teilt der Förderverein Tiergehege Zeulenroda-Triebes mit, dass die Grillhütte auf dem Gelände des Tiergeheges Zeulenroda ab sofort und bis auf Weiteres nicht mehr für Veranstaltungen, gleich welcher Art, zur Verfügung steht. Das geht aus einem Schreiben von Freitag hervor.

Grund seien die seit Monaten regelmäßig auftretenden Sachbeschädigungen an und in der Grillhütte, die von Unbekannten beschmiert, vermüllt und beschädigt wurde. Die Vereinsmitglieder, die allesamt ehrenamtlich tätig sind, sähen sich nicht mehr in der Lage, diese gravierenden Schäden immer wieder aufs Neue mit den von Tiergehege-Besuchern erhaltenen Spendengeldern zu beseitigen.

Stadtverwaltung erstattet Anzeige

Die Entscheidung zur Sperrung der Grillhütte sei schweren Herzens in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes getroffen worden. Durch diese seien die Sachbeschädigungen zudem zur Anzeige gebracht worden.

Gäste, die bereits Termine für die Grillhütte reserviert haben, könnten sich mit dem Förderverein in Verbindung setzen.

Der Förderverein ist unter der Telefonnummer 036628/61 186 oder per E-Mail an tiergehege_zr-tr@t-online.de zu erreichen.