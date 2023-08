In Greiz ist bei einer Kontrolle eine größere Menge Cannabis gefunden worden (Symbolbild).

Größere Menge Cannabis in Greiz gefunden 29-Jähriger vorläufig festgenommen

Greiz. Eine Festnahme und eine größere Menge Cannabis – so lautet die Bilanz einer Polizeikontrolle in Greiz. Anschließend wurden auch zwei Wohnungen durchsucht.

Während einer Streifenfahrt fielen Polizisten am Montag gegen 17.45 Uhr eine 20 Jahre alte Frau und 29-Jähriger in der Reichenbacher Straße in Greiz ins Auge. Kurzerhand wurden sie einer Kontrolle unterzogen, wie die Polizei mitteilte. Dabei förderten die Polizisten aus dem Rucksack des 29-Jährigen circa 200 Gramm Cannabisblüten zutage.

Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin erfolgte anschließend bei beiden Personen eine Wohnungsdurchsuchung, wobei weitere Kleinstmengen an Betäubungsmitteln entdeckt werden konnten.

Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die 20-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

