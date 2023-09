Großangelegte Übung zur Zusammenarbeit der Retter

Auma. 110 Einsatzkräfte waren bei der Firma Qsil in Auma im Übungseinsatz.

Ein Notruf zog einen Großeinsatz am vergangenen Freitag nach sich. Eine Explosion in der Metallisierung der Firma Qsil wurde gemeldet – eine Übung, wie sich am Ende erfreulicherweise zeigte. „Rund 110 Einsatzkräfte aus Auma, Triptis, Gütterlitz, Pillingsdorf und Schönborn waren vor Ort, dazu das DRK Saale-Orla-Kreis, die Führungsunterstützungsgruppe Triebes und die Drohneneinheit Hohenleuben“, so Aumas Wehrführer Steve Vavrik. Die angeblich sieben Verletzten wurden von einem Schminkteam ziemlich echt geschminkt. Vavrik bilanzierte eine erfolgreiche Übung, die aber auch gezeigt habe, dass die Hydrantensituation in Auma erhebliche Probleme mache. „Hier müssen wir mit der Stadt und dem Freistaat ins Gespräch kommen, um das besser zu lösen“, so der Wehrführer.