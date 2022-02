Großbrand in Greiz verhindert - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Greiz. Beim Brand eines Schuppens in Greiz konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Bereits In der Nacht vom Freitag zum Samstag kam es in Greiz zu einen Vollbrand eines Schuppens. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein Fußgänger das Feuer beim Spaziergang mit seinen Hund festgestellt und alarmierte umgehend die Feuerwehr und die Polizei.

Durch das schnelle Eintreffen der Rettungskräfte konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Haupthaus verhindert werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandstiftung übernommen.

In der Nacht zum Sonntag hat es in Greiz erneut einen Brand gegeben. Als die Polizei vor Ort auf dem Gartengrundstück eintraf, stand das dortige Gartenhaus bereits vollständig in Brand. Das Gartenhaus wurde durch das Feuer zerstört, wie auch das gesamte Interieur. Die Brandursache blieb auch nach Beendigung der Löscharbeiten der Feuerwehr ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. PI Greiz tel.: 03661/6210 oder per Email: pi.greiz.pdg@polizei.thueringen.de