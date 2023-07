Große Party zum Feuerwehrjubiläum in Cossengrün

Cossengrün. Am Wochenende begeht die Freiwillige Feuerwehr des Ortes ihr 100-jähriges Jubiläum – mit einem vielfältigen Programm.

Ein einsamer Angler steht in einem Boot auf dem Dorfteich, seine Mütze hat es ihm vom Kopf geweht. Erst beim zweiten Hinschauen fällt auf, dass es eine Strohpuppe ist, die in Cossengrün in größerer Menge immer dann zum Einsatz kommen, wenn es etwas zu Feiern gibt. Andere Strohpuppen stehen in der Umgebung des Dorfplatzes.

Auch auf die Historie der Feuerwehr wird zum Jubiläum eingegangen. Foto: Uwe Löscher / Cossengrün e.V.

Diesmal geht es um das 100-Jahre-Jubiläum der Feuerwehr, das am Samstag mit vielen Gästen gefeiert werden soll. Wie Jörg Wiesenhaken vom veranstaltenden Cossengrün-Verein sagt, werde es am Freitagabend einen nichtöffentlichen Festakt geben, den auch Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), der parteilose Greizer Bürgermeister Alexander Schulze sowie der Greizer Stadtbrandmeister Heiko Pohle besuchen wollen. „Auch Kameraden befreundeter Wehren werden dabei sein und können dabei exklusiv einen Historienfilm über das Feuerwehrwesen in Cossengrün anschauen. Leider kriegen wir den am Sonntag nicht mit ins Programm“, sagt Wiesenhaken, der aber ankündigt, bei entsprechender Nachfrage eine Vervielfältigung des Streifens auf DVD zu ermöglichen.

Am Samstag startet das Fest gegen 14.30 Uhr im und am großen Festzelt auf dem Dorfplatz. Angeboten wird Kinderbelustigung, der Verein sorgt für Kaffee und Kuchen sowie Bowle, die restliche Verpflegung wird von einem Caterer organisiert – der Verein bekomme das aus personellen Gründen nicht allein hin, sagt Jörg Wiesenhaken, der dankbar ist, dass die örtliche Allianz-Vertretung zur Finanzierung des Festes beiträgt.

Die Besucher können gegen 15 Uhr eine Schauvorführung der Greizer Jugendfeuerwehr erleben, die Freizeitsänger Cossengrün haben am Nachmittag ebenso ihren Auftritt wie die Kinder des Kindergartens „Kleeblatt“. Gegen 17 Uhr werden die Kleinreinsdorfer Schalmeien erwartet und am Abend legt DJ Mike aus Mehla zum Diskotanz auf. Die Maibaumversteigerung und eine unterhaltsame Überraschung runden den Abend ab.