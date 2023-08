Großer Polizeieinsatz in Greiz

Greiz. Nachgehakt: Warum die Beamten am Sonntag, 13. August, Autofahrer kontrollierten.

Die Polizeiinspektion Greiz hat am Sonntagabend mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen einen großen Einsatz in Greiz durchgeführt. Das bestätigt die Landespolizeiinspektion Gera auf unsere Anfrage, nachdem die Aktion nicht bei den täglichen Polizeipressemeldungen auftauchte und deswegen Leser bei uns nachfragten.

Einsatz bis in die Morgenstunden

Was war geschehen? Ganz klar ist das noch nicht, weil die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ vorerst noch keine konkreteren Details nennen will. Es habe eine Bedrohung gegen eine 45-Jährige gegeben, bei der auch weitere Personen aus ihrem Umfeld verletzt werden sollten. Weil die mutmaßlichen Täter dabei auch in Aussicht gestellt hätten, für ihr Vorhaben die Frau in Greiz aufzusuchen, hätten die Beamten „im Rahmen der polizeilichen Gefahrenabwehrmaßnahmen“ reagiert und kontrollierten Fahrzeuge aus und nach Greiz und ihre Fahrer.

Allerdings habe man die Täter nicht feststellen können, zu der angedrohten Aktion sei es auch nicht gekommen. Der Einsatz lief am Sonntag von circa 19 Uhr bis 3.40 Uhr am Morgen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Gera.