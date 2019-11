Grüne Berufe können vielseitig und interessant sein

Im Schiller-Gymnasium in Zeulenroda gibt Frau Ruder von der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Erfurt einen Einblick in das Studium vor den Schülern der 11. Klasse Bei Vanessa und Kim (v.l.) wurde das Interesse für ein Grünes Studium geweckt.

„Kommt in die Landwirtschaft oder werdet Förster. Beide Beruf sind sehr abwechslungsreich, interessant und bieten die modernste Technik“, so oder ähnlich das Credo der Vorstellung von den Grünen Berufen im Zeulenrodaer Friedrich-Schiller-Gymnasium. Diejenigen, die aus dem Nähkästchen plauderten, sind Studierende an der Fachakademie, Absolventen und Berufseinsteiger – also allesamt junge Leute, die ihre Erfahrungen an die zukünftigen Abiturienten weitergaben. Für die Schüler der 11. Klassen des Gymnasiums war es eine Pflichtveranstaltung. Schließlich sollen sie sich bald entscheiden, in welchen Berufszweig sie einsteigen wollen, was ihr Traumberuf für die Zukunft werden könnte in dem sie Karrierechancen haben.