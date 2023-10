Irish Folk erklingt in der Vogtlandhalle Greiz.

Grüne Insel in Multivisionsshow: Irische Musik in der Vogtlandhalle in Greiz

Greiz. Welche Legenden das Folk-Festival im Oktober nach Greiz bringen wird

Ganz viel Musik von der grünen Insel soll es bei The Irish Folk Festival am Mittwoch, 18. Oktober, in der Vogtlandhalle Greiz geben.

Die Tourneeveranstaltung gibt es jetzt seit 50 Jahren, weswegen der Abend ab 19.30 Uhr auch unter dem Motto „50 years living the dream“ steht. Mit einer Multivisionsshow wollen die Organisatoren das Publikum auf eine Zeitreise in die Vergangenheit schicken, in der alte Legenden wieder lebendig werden. Dazu steht natürlich irische Musik auf dem Programm.

Tickets gibt es ab sofort in der Vogtlandhalle Greiz, Telefon: 03661/62 880, oder in der Tourist-Information Greiz, Telefon: 03661/703 293 sowie im Internet auf eventim.de.