Schüler, Lehrer und Schulleitung sowie Vertreter vom Greizer Landratsamt und der bauausführenden Firma Knobel Bau vor dem neuen Spielgerät/Spielplatz an der Grundschule Irchwitz und mit den gespendeten Spielsachen.

Grundschüler in Irchwitz freuen sich über neuen Spielplatz

Die Freude war den Grundschulkindern in Irchwitz anzusehen, als sie am Donnerstagmorgen ihre neuen Spielgeräte in Beschlag nehmen konnten. Kein Wunder: Fast ein Jahr lang mussten sie darauf warten, wieder auf einem toben zu können.