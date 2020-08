Grundschule aus Zeulenroda nennt Unterrichtszeiten

Die Friedrich-Reimann-Grundschule in Zeulenroda.

Zeulenroda-Triebes. Für die Schüler der Friedrich-Reimann-Grundschule in Zeulenroda beginnt am kommenden Montag der Unterricht.

Die Lehrer und Erzieher der Friedrich-Reimann-Grundschule in Zeulenroda-Triebes blicken freudig dem Schulbeginn am kommenden Montag, 31. August, entgegen. Die Schulanfänger würden um 8 Uhr erwartet, heißt es in einer Mitteilung. Der Unterricht für die Erstklässler ende dann um 11 Uhr.

Die Schüler der 2. bis 4. Klassen würden um 7.45 Uhr beginnen und um 11.15 Uhr mit dem Unterricht fertig sein. Alle angemeldeten Hortkinder würden im Anschluss an den Unterricht im Hort betreut.

Für aktuelle Informationen sollen Eltern die Webseite der Schule nutzen (www.reimann-gs.de), heißt es abschließend.