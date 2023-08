Grundstein für Funktionsbau an Kirche in Zeulenroda-Triebes

In der Hülse für den Funktionsbau, die Hans-Jürgen Thomä und Burkhardt Pelz, Inhaber der gleichnamigen Firma für Zerspanungstechnik und Werkzeugbau in Zeulenroda-Triebes, in den Boden brachten, sind das Protokoll der Gründungsveranstaltung des Vereins, die aktuelle Ostthüringer Zeitung und mehr enthalten.